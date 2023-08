Die Befürchtungen von Anwohnern bezüglich der 15 Monate dauernden Bauarbeiten in der südlichen Hauptstraße hat die Stadt Bühl in einer Infoveranstaltung deutlich mildern können: Die ab Mitte Januar 2024 geplante Straßenumgestaltung mit Abwasserkanal-Erneuerung wird in so kurze Teilabschnitte „portioniert“, dass der einzelne Anlieger nur wenige Wochen mit einer Vollsperrung vor seiner Haustür leben muss.

An die 90 Zuhörende hatten sich am Freitagabend im Rechtecksaal des Bürgerhauses Neuer Markt eingefunden. Vom planenden Unternehmen „Zink Ingenieure“ aus Lauf erläuterte Abteilungsleiter Felix Kiesel die projektierte Gestaltung der südlichen Hauptstraße und Dominic Fies Bauausführung und Ablauf. Seitens der Stadt standen Wolfgang Schuchter (Abteilungsleiter Tiefbau), Jessica Stiefel (Teamleitung Ordnungsrecht) und Oberbürgermeister Hubert Schnurr Fragenden aus dem Auditorium Rede und Antwort.

Engstellen in Bühl verschwinden

Wie Sicherheit und Gestaltung der Hauptstraße vom Jägerkreisel bis zur Einmündung Bühlertalstraße aufgewertet werden sollen, veranschaulichte Kiesel durch groß projizierte Pläne, ergänzt durch Detail-Ansichten und Gegenüberstellungen „vorher“ und „nachher“ in Fotomontagen.

Zum Abschnitt zwischen Oberweierer Straße und Jägerkreisel erläuterte Kiesel: Der bisherige, nicht ausreichende Abwasserkanal werde im Querschnitt auf DN 600/800 verdoppelt. Bei der Neugestaltung werde die Fahrbahn auf 7,50 Meter verschmälert. Das ermögliche als Option 1,50 Meter breite Fahrradschutzstreifen auf beiden Seiten. Die Engstellen für Radfahrer vor Jägertankstelle und ehemaligem Möbelhaus sollen verschwinden und die Rad-Einordnungszonen fürs Abbiegen an den Kreuzungen erweitert werden, so Kiesel.

„Mit dem Teilabschnitt ‚Einmündungsbereich der Bühlertalstraße’ wird die Baumaßnahme ‚südliche Hauptstraße’ insgesamt starten“, informierte Dominic Fies, „für diesen Teil sind fünf Wochen Bauzeit eingeplant. In dieser Zeit wird die Kreuzung voll gesperrt sein, aber die Anwohner können bis zur Baustellengrenze zufahren.“

Umleitungen in Bühl noch unklar

Durch welche Straßen wird der Verkehr während dieser 15 Monate umgeleitet? Diesem Problem galten viele Fragen aus dem Auditorium. OB Schnurr konnte sie noch nicht beantworten, denn: Mit der Planung der Verkehrslenkung in den verschiedenen Bauphasen sei Jessica Stiefel derzeit intensiv beschäftigt.

Anwohner, die während der Sperrung ihren eigenen Parkplatz nicht nutzen können, stehe als Ersatz der Parkplatz bei der Jägertankstelle zur Verfügung. „Er wird dieses Mal nicht vom Bauunternehmen belegt sein“, betonten Stiefel und Schuchter, denn durch die Vollsperrungen der Fahrbahn sei die Baustellen-Einrichtung innerhalb des jeweiligen Baufeldes möglich. Aus der Versammlung wurde angeregt, auch die Parkplätze des ehemaligen Möbelhauses zu nutzen. OB Schnurr kündigte an, mit dem Besitzer Gespräche zu führen.

Zu Fahrradschutzstreifen gab es kontroverse Meinungen: Die einen meinten, sie böten Radlern mehr Sicherheit. Andere hielten dagegen, sie fühlten sich auf den Streifen auch nicht sicher, weil Autos zu schnell und zu dicht daran vorbeiführen. „Die 30 km/h werden oft nicht eingehalten“, warfen Anwohner ein. Andreas Lorenz gab zu bedenken: Es müsse doch möglich sein, dass gehbehinderte Menschen per Pkw direkt vor die in der südlichen Hauptstraße gelegenen Arztpraxen und Unternehmen des Gesundheitswesens gebracht werden, aber auf Schutzstreifen dürften Kraftfahrzeuge nicht halten. Felix Kiesel hatte die Streifen als Option genannt. Auf eine Frage aus dem Publikum antwortete OB Schnurr: „Ja, die Radschutzstreifen werden kommen!“

Weitere Infoveranstaltung in Bühl geplant

Inmitten des Gebiets liegt das Seniorenwohnheim „Haus Bühlot“. Wolfgang Schuchter und OB Schnurr versicherten besorgt Fragenden: „Ja klar, in allen Bauphasen werden Notarzt, Rettungsdienste und Feuerwehr zufahren können.“ Das Bauunternehmen werde es auch einrichten, dass auf Rollstuhl oder Gehhilfen angewiesene Menschen mittels Platten oder Stegen durch die Baustelle kämen, erläuterte Fies.

Zum weiteren Ablauf merkte Schuchter an: Mitte-Ende Oktober solle die Ausschreibung erfolgen. Im Dezember könne der Gemeinderat dem Bauunternehmen den Zuschlag erteilen. OB Schnurr kündigte an: „Wir werden noch einmal eine solche Infoveranstaltung anbieten, sobald die Baufirma feststeht, bei der dann auch deren Bauleiter befragt werden kann.“