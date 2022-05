Hubsteiger am Kirchturm

Bei der Glockenturm-Sanierung in Bühl-Altschweier wird in 32 Metern Höhe gearbeitet

In Altschweier ist der Glockenklang der Pfarrkirche St. Gallus verstummt. Jetzt kommen die Arbeiten in luftiger Höhe am Glockenturm voran.