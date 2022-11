Für BNN-Redakteur Holger Siebnich und Felix Kaiser aus Bühl erfüllt sich mit dem Auftritt in Thomas Gottschalks „Wetten, dass..?“ am 19. November in Friedrichshafen ein Kindheitstraum.

Von der Ortsmitte Bühl-Balzhofen nach Bühl-Vimbuch Downtown sind es laut Google Maps genau 2,2 Kilometer. Nicht für Vögel – für Autofahrer. Geografisch trennt Holger Siebnich aus dem Ortsteil Balzhofen und Felix Kaiser aus dem Ortsteil Vimbuch also wirklich nicht die Welt. Biografisch schon. Siebnich ist 41 Jahre alt, Kaiser 32.

Der eine ist Journalist, genauer gesagt Redaktionsleiter der BNN in Rastatt, der andere arbeitet als Beamter in Karlsruhe. Obwohl sie in unmittelbarer Nachbarschaft zueinander leben, sind sich die beiden Männer noch nie begegnet. Eine große Gemeinsamkeit haben sie trotzdem – Wetten, dass?

Robbie Williams bei „Wetten, dass..?“ Neben den Wettkandidatinnen und Wettkandidaten stehen bei „Wetten, dass..?“ immer auch nationale und internationale Stars auf der Bühne. Diesmal wird Mega-Promi Robbie Williams dabei sein und auf seine 25 Jahre Solokarriere zurückblicken. Die deutsche Musiklegende Herbert Grönemeyer feiert die Premiere eines bisher noch unveröffentlichten Songs. Als große Newcomerinnen dieser Zeit wird die kanadische Sängerin Tate McRae für erhöhten Puls bei den Teenies sorgen. Für die Musical-Fans wird ein Auszug aus dem Broadway-Erfolg „Moulin Rouge - Das Musical“ gezeigt. Als Wettpaten und -patinnen sind neben Hollywood-Legende John Malkovich unter anderen die Comedians Michael Bully Herbig und Christoph Maria Herbst sowie das Schauspielerinnen-Duo Veronica Ferres und ihre Tochter Lilly Krug dabei. Tennisspieler und Olympiasieger Alexander Zverev sowie die erfolgreichen Fußballerinnen Alexandra Popp und Giulia Gwinn werden auf Deutschlands bekanntester Couch Platz nehmen. Die Social Media-Stars Lisa und Lena geben Einblicke von Backstage und begleiten die Show live und digital.

„Wetten, dass..?“ ist das Stichwort. Denn schon als Kinder liebten die beiden die Fernsehsendung. Das große Sofa, die vielen Stars, die spannenden Wetten – vor dem Fernseh-Gerät im elterlichen Wohnzimmer verpasste der kleine Holger in den 80er Jahren kaum eine Sendung. Neun Jahre später und ein paar Kilometer weiter – das gleiche Bild.

Auch Kaiser wuchs in den 90ern in Bühl zu einem echten „Wetten, dass..?“-Kind heran. Unabhängig voneinander träumten die Jungs auch noch den selben Traum: Irgendwann wollten sie selbst einmal als Wettkandidaten bei der Sendung dabei sein.

„Wetten, dass..?“: Noch drei Wochen bis zur Sendung

In weniger als drei Wochen geht der Wunsch der beiden nun endlich in Erfüllung. Am Samstag, den 19. November, um 20.15 Uhr wird die legendäre Unterhaltungsshow des Deutschen Fernsehens live aus Friedrichshafen am Bodensee gesendet.

Noch immer schauen Millionen zu. Erst recht seit Kult-Moderator Thomas Gottschalk das Ruder wieder übernommen hat. Holger Siebnich und Felix Kaiser sind als Wettkandidaten dabei. Zwei Spieler aus ein und derselben Stadt, in ein und derselben Sendung – das hat es in der langen „Wetten, dass..?“-Geschichte noch nicht gegeben.

Thomas Gottschalk nicht vorgreifen: Wetten sind noch geheim

Nur um Enttäuschungen vorzubeugen – die Frage, mit welchen Wetten die beiden Männer mit ihren Helfern im Fernsehen antreten werden, wird dieser Text nicht beantworten. Auch am Ende nicht. Da darf man Thomas Gottschalk nicht vorgreifen, sagt das ZDF. Aber der Sender selbst hat auf seiner Homepage zwei Hinweise versteckt.

Zu Holger Siebnich heißt es da: „Er setzt alles aufs Spiel und hört sehr genau hin.“ Ähnlich viel- und doch irgendwie nichtssagend ist der Tipp zu Felix Kaiser: „Er wird mit seiner Fahrradwette an die Spitze springen, wenn sein Team aus Hochstaplern perfekt funktioniert.“ Fahrrad - immerhin. Soviel steht fest. Und für Holger – irgendwas mit Geräuschen, vielleicht?

Je näher die Sendung rückt, desto mehr wird geübt

Holger Siebnich lächelt, verrät aber nichts. Im Moment steckt er mitten in den letzten Vorbereitungen für die Show. Je näher der Termin rückt, desto intensiver wird im heimischen Keller trainiert.

Der Journalist wird dabei von seiner Frau Andrea Bieser und seinem Freund aus Kindheitstagen, André Blickensdorf aus Iffezheim, unterstützt. Der wird ihn auch in die Sendung begleiten. Derzeit treffen sie sich mindestens einmal in der Woche. Langsam aber sicher sitzt die Wette. Siebnich ist zuversichtlich. „Es klappt schon ganz gut“, sagt er.

Auch Felix Kaiser ist gut dabei. Zusätzlich zum wöchentlichen Gruppentreffen trainiert er im Moment täglich mindestens eine Stunde für sich allein. Für seine Wette muss der Mann körperlich in Topform sein. Kraft, Balance und Ausdauer – darauf kommt es bei seiner Aufgabe an.

Wettidee ist schon sehr alt

Beide Bühler tragen ihre Wettidee übrigens schon sehr lange mit sich herum. Holger Siebnich kann sich gar nicht mehr genau erinnern, wann er sie entwickelt hat. Doch ehe er sich zu einer Bewerbung durchringen konnte, wurde „Wetten, dass..?“ am 13. Dezember 2014 eingestellt. Siebnich verabschiedete sich von seinem Traum, jemals die Atmosphäre seiner Kult-Sendung erleben zu dürfen.

Dann plötzlich, im Corona-Jahr 2021, kündigte das ZDF zu Thomas Gottschalks 70. Geburtstag ein einmaliges Revival an. Sofort war der Gedanke an eine Teilnahme zurück. Leider war es für eine Bewerbung da schon zu spät. „Als es Anfang dieses Jahres hieß, dass Gottschalk doch nochmal mindestens zwei Shows macht, habe ich mich gleich gemeldet“, erzählt Holger Siebnich. Im Januar 2022 schickte er ein Bewerbungsvideo zum ZDF.

Im Mai darauf kam ein Redakteur der Sendung nach Bühl, um sich die Idee einmal zeigen zu lassen. Dann folgten drei Monate der Ungewissheit. Ob Holger bei der Sendung dabei sein kann, würde er erst am Ende des Sommers definitiv erfahren, hieß es.

Trainieren musste sein Team natürlich trotzdem. „Wir durften ja für den Fall einer Zusage keine Zeit verlieren“, sagt Siebnich. Den ganzen heißen Sommer lang schlossen sie sich einmal in der Woche für ein paar Stunden ein. Kaum zu Hause machte Holger Siebnich mit seiner Frau weiter. Jeden Tag. Immer und immer wieder.

Seit September wird fürs ZDF doppelt so viel trainiert

Im September schließlich gab das ZDF grünes Licht. Seitdem ist die Trainingsfrequenz der beiden Wettkandidaten noch einmal deutlich angestiegen. „Wir üben inzwischen auch nicht mehr nur daheim, sondern auch in einer großen Halle, in der wir die Akustik der Messehalle Friedrichshafen nachempfinden können“, sagt Siebnich.

Felix Kaiser ist für die „Wetten, dass..?“-Neuauflage schon etwas länger gesetzt. Ursprünglich hätte er beim Gottschalk-Comeback im November 2021 dabei sein sollen. Doch dazu kam es nicht und Kaiser bekam einen Gutschein für dieses Jahr. Sein Auftritt bei der Show wird für ihn nicht der erste Fernsehauftritt sein.

Im ZDF-Fernsehgarten stellte er erst Ende September einen Weltrekord mit seinem Trial-Bike, einer Art Spezial-Fahrrad für Hindernis-Parcours, auf. Dazu ließ er sich auf seinem Drahtesel sitzend von einem Gabelstapler in 2,20 Meter hinaufheben und sprang von dort mit dem Hinterreifen auf ein Holzbrett, um es zu zerschlagen.

Fahrrad-Karate im Fernsehgarten

Diese Art von Fahrrad-Karate ist für die „Wetten, dass..?“-Sendung nicht geplant. „Da mache ich natürlich etwas anderes“, sagt er. Nur was genau – das wird erst am 19. November in der Sendung enthüllt.

Und erst wenn Thomas Gottschalk sein berühmtes „Topp, die Wette gilt“, gesagt hat, werden Felix Kaiser und Holger Siebnich dem staunenden Publikum zeigen, was sie wirklich drauf haben.