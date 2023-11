Mehr als ein Blumenladen

Ungewöhnlicher Laden: Blumenwerk in Bühlertal erhält Branchen-Oscar

Inhaberin Nicole Bäuerle vom Blumenwerk in Bühlertal sieht sich bestätigt: Sie und das engagierte Team haben mit ihrem ungewöhnlichen Konzept zwei Preise abgeräumt. Was ist das Besondere an dem Laden?