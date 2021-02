„Gerade in letzter Zeit häufen sich die Nachrichten von entlaufenen Vierbeinern. In der Regel wissen die Hundehalter in dieser Situation nicht, was sie tun sollen“, wissen Manuel Wassmer und seine Lebensgefährtin Verena Scheidel. Die Beiden sind vielen Bühlern ein Begriff.

Sie zählen nicht nur zu den bekanntesten Hobbyköchen in Deutschland, sondern haben sich auch als Autoren der mehrfach prämierten „Kochbuchserie Schwarzwälder Tapas“ einen Namen gemacht. Dass das Paar auch ein großes Herz für Tiere hat, wissen allerdings die wenigsten.

Kochprofis und Tierretter