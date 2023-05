Ein betrunkener Autofahrer ist in der Nacht auf Samstag in Bühl gegen parkende Autos gefahren. Er rief insgesamt vier Streifenwagen auf den Plan.

Ein Autofahrer ist in Neusatz am Samstag gegen 4 Uhr in zwei parkende Autos gefahren. Wie die Polizei mitteilte, mussten die Fahrzeuge abgeschleppt werden.

In den sozialen Medien beklagten Anwohner der Schwarzwaldstraße, durch Dauerhupen unsanft geweckt worden zu sein. Schnell seien viele Polizei- und Rettungsfahrzeuge sowie Abschleppwagen mit eingeschaltetem Blaulicht, aber ohne Signal, vor Ort gewesen. Die Straße sei gesperrt gewesen.

Die Polizei bestätigt, dass zunächst vier Streifenwagen am Unfallort waren. Das sei darin begründet, dass Neusatz an der Reviergrenze zwischen Bühl und Achern liege. Nach Angaben der Polizei war der Autofahrer vermutlich alkoholisiert.