Der „Netzlehrer“, der am Windeck-Gymnasium in Bühl unterrichtet, erhielt den Social-Media-Preis in Berlin.

Ruft man die Website der „Goldenen Blogger des Jahres“ auf, blickt man als erstes auf das Foto eines strahlenden Bob Blume, Trophäe in der Hand. Der Windeck-Oberstudienrat, der auch als „Netzlehrer“ bekannt wurde, hat den einzigen bereichsübergreifenden Social-Media- und Influencer-Preis Deutschlands gewonnen. Die Netz-Community vergab ihn am 4. April in einer großen Gala im Museum für Kommunikation in Berlin.

Neben Blume wurden unter anderem Gesundheitsminister Karl Lauterbach und Dachdeckerin Marjike Amado ausgezeichnet, Letztere als „Berufsbotschafterin des Jahres“.

Blume selbst liefert multimedial in seinem Blog und im Social Web Einblicke in das Lehrerleben, kämpft gegen Fake News und für Veränderungen im Bildungswesen. „Wir haben den jungen Leuten zwei Jahre lang sehr viel aufgebürdet“, sagte er bei der Preisübergabe.

„Wir merken, dass sie viel mehr leisten können, als viele eigentlich denken. Wir sollten die Bildung verändern.“ Auf Anfrage berichtet er, vor allem deshalb sehr gespannt zur Gala gefahren zu sein, „weil man dort sehr interessante Menschen kennenlernen kann“.

Tatsächlich sei er so einigen begegnet. Etwa Lorenz Meyer: Dessen medienkritischen Watchblog „BILDblog“ verfolgt Blume regelmäßig. Nominiert gewesen sei auch Tim Hendrik Walter, der unter dem Pseudonym „Herr Anwalt“ auf TikTok Rechtsfragen beantwortet und mit 5,4 Millionen Followern eine ungewöhnlich große Fangemeinde hat.

Bei der Gala, befindet er, habe sich das Internet „im besten Sinne“ selbst zelebriert. „Man hat dort gesehen, wie vielfältig das Netz ist und dass es nicht nur Wut und Hass gibt, sondern viele ganz tolle Menschen, die mit Begeisterung, Neugierde und einem langen Atem dabei sind. Denen geht es nicht um Berühmtheit.“

Auszeichnung hat ihn überrascht

Dass er tatsächlich zum „Goldenen Blogger des Jahres“ gekürt würde, habe er nicht erwartet. „Ich wurde gegen Ende der Veranstaltung auf die Bühne gerufen“, erinnert er sich.

Ich war wahnsinnig aufgeregt und habe gar nicht wirklich gecheckt, was mir da geschah. Bob Blume, Lehrer und Blogger des Jahres

„Ich war wahnsinnig aufgeregt und habe gar nicht wirklich gecheckt, was mir da geschah, es war alles so surreal. Das verarbeite ich jetzt erst allmählich.“ Seine Sorge sei zudem gewesen, dass er nach mehreren Stunden Sektempfang „überhaupt einige vernünftige Sätze hintereinander bringe“. Das gelang ihm freilich. Nun ist Blume sehr stolz, zumal diese 15. Ausgabe der „Goldenen Blogger“ für Rekorde sorgte:

Mehr als 2.000 Einzelvorschläge waren laut Website eingegangen, rund 27.000 Menschen beteiligten sich am Online-Voting. Blume: „Die Goldene Blogger Akademie, die sich aus Preisträgern der vergangenen Jahre zusammensetzt, wählt ebenfalls mit. Ausgerichtet wird der Preis von den Bloggern Franziska Bluhm, Daniel Fiene und Thomas Knüwer.“

Als Bob Blume zwei Tage später in den Unterricht am Windeck zurückkehrte, erwartete ihn sein Kurs mit selbstgebackenen Muffins, verzierter Tafel, Goldmedaille und Krönchen, wie er erzählt. Fast so bewegend wie die Gala in Berlin.