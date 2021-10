Die Antwort lautet in beiden Fällen: Ja. Der Pädagoge Jöran Muuß-Merholz nennt das Internet einen großen Verstärker. Das hat sich auch während des digitalen Fernlernens in der Pandemie gezeigt. Diejenigen, die gut selbstständig lernen, können das mit dem Internet fantastisch. Diejenigen, die sehr schnell ablenkbar sind, können sich mit dem Internet wahnsinnig schnell ablenken lassen. Jugendliche, die gerne in die Natur gehen, können damit wunderbar Pflanzen bestimmen. Wer schnell auf der Couch versinkt, kann das mit dem Internet auch wunderbar. Das Internet verstärkt das, was Jugendliche ohnehin am liebsten tun. Das ist die Schwierigkeit. Menschen sind nun einmal unterschiedlich.