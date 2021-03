Brand im Bühler Seniorenwohnung - Keine Brandstiftung

Vergangenen Samstag ist es in einer Seniorenwohnung in Bühl zu einem Brand gekommen. Mehrere Personen mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei ermittelt weiter.

Bei den bisherigen Ermittlungen der Polizei aus Bühl wurde bisher kein Hinweis auf eine Brandstiftung gefunden. Wie die Polizei mitteilt, dauern die Untersuchungen an der Brandstelle nach wie vor an. Ein Brandsachverständiger wird zusammen mit Ermittlern der Kriminaltechnik die Brandstelle untersuchen. Nachdem am Samstag drei Bewohner der Anlage ins Krankenhaus gebracht werden mussten, befindet sich derzeit noch eine Bewohnerin der Seniorenanlage in ärztlicher Behandlung.