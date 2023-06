Brandschutz betrifft alle. Das wussten Siegfried und Hannelore Roth bereits 1962, als das Ehepaar ein eigenes Unternehmen gründete. Heute wird Roth Feuerschutzeinrichtungen von Uwe und Bettina Roth in zweiter und ihrer Tochter Jasmin Roth in dritter Generation geführt. Neben dem traditionellen Vertrieb sowie der Wartung von Feuerlöschern wurde das Angebot in den letzten Jahren unter anderem um Rauch- und Wärmeabzugsanlagen, Lichtbandsanierungen, Brandschutztüren und -tore, Brandabschottungen und die Löschwassertechnik erweitert. Zudem ist der organisatorische Brandschutz unter anderem mit Feuerlöschertrainings und der Ausbildung von Brandschutzhelfern ein wichtiger Bestandteil des immer umfangreicheren Angebots.

Entsprechend der Nachfrage wurde in den letzten Jahren immer wieder erweitert und neu gebaut. So hat Roth Feuerschutzeinrichtungen seinen Firmensitz seit 2020 am Froschbächle 14 in Bühl. Rund 1.000 Quadratmeter stehen hier für moderne Büroräume, Logistikflächen sowie ein Materiallager zur Verfügung.

Zahlreiche Großprojekte realisiert

„Die optimierten Lager- und Logistikabläufe ermöglichen noch kürzere Reaktionszeiten“, freut sich Jasmin Roth und fügt hinzu, dass in diesem Jahr für den wachsenden Geschäftszweig des baulichen Brandschutz ein weiteres Lager in Altschweier bezogen wurde. Hier werden Brandschutzbekleidungen hergestellt sowie Brandschutzkonstruktionen und Abschottungssysteme für individuelle Bedarfe realisiert.

Uwe Roth berichtet, dass in den letzten Jahren zahlreiche Großprojekte im baulichen Brandschutz unter anderem für Mehrfamilienhäuser, Kommunen und Industrieunternehmen realisiert wurden. „Wir statten auch Neubauten mit der aktuellsten Brandschutztechnik aus“, so Uwe Roth. Der gesamte Brandschutz wird bei Roth Feuerschutzeinrichtungen aus einer Hand angeboten, so dass die Projekte oft umfangreich sind.

Umstellung auf fluorfreie Schaumfeuerlöscher

Eine Herausforderung für die Brandschutzbranche ist aktuell die Debatte um das vorgesehene Verbot fluorhaltiger Schaumlöschmittel und damit die Umstellung auf fluorfreie Schaumfeuerlöscher. „Bei der Umstellung beraten und begleiten wir unsere Kunden und haben bereits heute fluorfreie Alternativen im Angebot“, berichtet Jasmin Roth und fügt hinzu: „Möglich ist das nur, weil wir auf rund 20 engagierte und gut ausgebildete Mitarbeiter setzen können“, sagt Jasmin Roth und fügt hinzu, dass das Team stetig wächst und somit neben Elektronikern, Mechatronikern auch Kaufleute mit handwerklichem Geschick gesucht werden.