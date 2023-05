Brennendes Auto auf A5 bei Bühl sorgt für Teilsperrung

Ein brennendes Auto hat am Sonntag für Behinderungen auf der A5 in Richtung Karlsruhe gesorgt. Gegen 18 Uhr wurde über Notruf ein in Flammen stehendes Auto in einer Nothaltebucht der Autobahn gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Fahrzeug eines 22-Jährigen bereits in Vollbrand.

Der junge Mann hatte das Feuer während der Fahrt zwischen Achern und Bühl bemerkt und konnte noch rechtzeitig anhalten um das Auto unverletzt zu verlassen. Während der Löscharbeiten der Feuerwehr Achern und bis zur Bergung des Fahrzeugwracks musste der rechte Fahrstreifen gesperrt werden.

Die genaue Ursache des Brandausbruchs ist derzeit noch nicht abschließend geklärt, dürfte jedoch nach einer ersten Einschätzung auf einen technischen Defekt zurückzuführen sein.