Bürger informiert Redaktion

Heftige Vorwürfe zur Briefwahl in Bühl: War der Rathaus-Briefkasten nicht abgeschlossen?

Ein Briefkasten am Rathaus in Bühl ist voller Briefwahlunterlagen. Trotzdem steht seine Tür angeblich offen. Bürger Wendelin Geiger, der gerade seine Stimme abgeben will, ist entsetzt.