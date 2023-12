Ein 52-jähriger Fahrer wurde am Donnerstag am Ortseingang Weitenung von der Polizei kontrolliert. Er war mit etwa drei Promille unterwegs.

Ein 52-jähriger betrunkener Autofahrer wurde am Donnerstagabend gegen 22.30 Uhr in der Ottenhofener Straße am Ortseingang Weitenung von der Polizei aufgrund seiner unsicheren Fahrweise kontrolliert.

52-Jähriger absolut fahruntauglich

Nach Angaben der Polizei ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von über drei Promille. Die Polizei stellte den Führerschein sicher. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.