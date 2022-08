Bühl: Autofahrerin missachtet Rotlicht an Ampel

Eine 67-jährige Autofahrerin hat am Mittwochabend in Bühl an einer Ampel das Rotlicht missachtet und ist dadurch mit einem anderen Autofahrer zusammengestoßen.

Der Unfall hat sich am Mittwochabend an der Kreuzung Rheintalstraße und Siemensstraße ereignet. Laut Angaben der Polizei fuhr eine 67-jährige Autofahrer gegen 19.55 Uhr auf der B3 kommend von Ottersweier in Richtung Bühl, als sie auf Höhe der Einmündung in die Siemensstraße das Rotlicht an der Ampel missachtete. Dabei stieß die 67-Jährige mit einem 35 Jahre alten Autofahrer zusammen, der bei Grün aus der Siemensstraße nach links auf die B3 fahren wollte.

Verletzt wurde bei dem Zusammenstoß glücklicherweise niemand. Die Straße wurde wegen auslaufender Flüssigkeit durch den Abschleppdienst gereinigt. Insgesamt entstand an beiden Fahrzeugen ein Schaden in Höhe von 15.000 Euro.