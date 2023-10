Eine 33-Jährige hat am Donnerstagabend drei Autos beschädigt. Die Frau wurde nach der Tat in eine Spezialklinik überstellt.

Eine sich mutmaßlich in einem psychischen Ausnahmezustand befindliche Frau hat am Donnerstagabend in der „Güterstraße“ drei Autos beschädigt.

Zeugen verhinderten weitere Schäden

Wie die Polizei mitteilte, verursachte die Frau kurz nach 21 Uhr Schäden an den Seitenscheiben von zwei Kraftfahrzeugen sowie an der Beifahrertür eines weiteren Wagens. Das Einschreiten aufmerksamer Zeugen verhinderte weitere Beschädigungen bis zum Eintreffen der Polizei.

Die 33-Jährige wurde im Anschluss an Spezialklinik überstellt.