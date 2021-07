Sanierung genehmigt: In Bühl-Balzhofen soll der PFC-Boden schnellstmöglich verschwinden

So schnell wie möglich möchte der Bühler PFC-Beauftragte Markus Benkeser belastetes Bodenmaterial aus dem Umfeld des Balzhofener Wasserwerks in die Bußmatten im Bühler Norden schaffen lassen. Die PFC-Werte im Rohwasser des Wasserwerks seien zwar gering, und per Nanofiltration lasse sich das beherrschen. Es gebe aber keine Sicherheit, dass das auch so bleibe, sagt Benkeser. Deshalb solle es schnell gehen.

Nachdem das PFC-Sanierungsprojekt in den Bußmatten nach längerer Wartezeit jetzt genehmigt wurde, kann nach vierjähriger Vorbereitungszeit die Umsetzung beginnen.

In einem Satz zusammengefasst funktioniert das Vorhaben so: Belastetes Erdmaterial von Flächen, auf denen man zum Handeln gezwungen ist, wird dort verfüllt, wo ein Gewerbegebiet entsteht, und der Boden anschließend versiegelt. Die Bußmatten zählen zu den am stärksten mit PFC verunreinigten Flächen in der Region; sie sind bis zum 270-fachen des Leitwerts belastet.