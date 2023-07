In einem Bühler Einkaufszentrum ist es am Montagabend zu einer sexuellen Belästigung gekommen. Die Polizei ermittelt nun gegen den Mann.

Eine 16-Jährige ist am Montagabend in einem Einkaufszentrum in Bühl Opfer einer sexuellen Belästigung geworden. Wie die Polizei mitteilte, sei sie gegen 20 Uhr von einem 42-jährigen Mann angesprochen worden.

Nach Aussagen der 16-Jährigen habe der Mann sie gefragt, ob sie mit ihm Alkohol trinken möchte. Die Jugendliche verneinte dies und wollte sich von dem Mann entfernen. Dabei soll der Mann sie mit einer Hand am Handgelenk gepackt haben und mit der anderen Hand ihre Brust gefasst haben. Daraufhin konnte sich das Mädchen losreißen und sich in Richtung Busbahnhof entfernen.

Die 16-Jährige verständigt die Polizei

Nachdem sie auf dem angrenzenden Parkplatz erneut in Kontakt mit dem 42-Jährigen geraten war, rief das Mädchen die Polizei. Die Beamten nahmen den Mann vorläufig fest.