Ladendetektiv erwischt bewaffneten 18-Jährigen bei Diebstahl in Bühl

Ein 18-Jähriger hat am Mittwochnachmittag gegen 14.30 Uhr einen Polizisten sowie einen Ladendetektiv beleidigt, als dieser ihn in einem Lebensmittelmarkt in der Güterstraße in Bühl bei einem versuchten Diebstahl erwischt hatte. Der 18-Jährige führte zu dem ein Messer mit sich, teilte die Polizei mit.

Der junge Mann wurde in dem Laden beobachtet, wie er Getränkedosen klauen wollte. Nachdem er vom Ladendetektiv angesprochen wurde, verhielt sich der Mann aggressiv, beleidigend und bedrohend.

Den 18-Jährigen erwarten Strafanzeigen

Ihn erwarten nun Anzeigen wegen Bedrohung, Beleidigung und wegen eines besonders schweren Falles des Diebstahls mit Waffen.