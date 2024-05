Bühl bläst zur Jagd auf die gefährlichen Tigermücken

Bühl ist keine Insel der Glückseligen mehr: Im Jahr 2022 gab es den ersten Nachweis einer kleineren Population der Asiatischen Tigermücke im Stadtgebiet. Das Insekt, das mit seinen Stichen eine ganze Reihe an für den Menschen gefährlichen Krankheitserregern übertragen kann, scheint nun binnen zweier Jahre in der Zwetschgenstadt heimisch geworden zu sein. Das hat ein Monitoring (systematische Erfassung) ergeben, so eine Pressemitteilung der Stadtverwaltung.

Nun bläst Bühl zur Jagd auf die Tigermücke. Das bestätigt Xenia Augsten. Wie Pressesprecherin der Kommunalen Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage (Kabs) auf Anfrage dieser Redaktion berichtet, habe sich die Kommune an die Profis mit Sitz in Speyer gewandt. Das erste Tigermückenvorkommen im Stadtgebiet von Bühl gab es südlich der Klostergärten.

„Vergangenes Jahr wurden zudem mehrere Eigelege der Asiatischen Tigermücke im Stadtgebiet entdeckt. Die Ergebnisse des Monitorings sprechen dafür, dass es sich bereits um eine etablierte Population handelt, die sich immer weiter ausbreitet“, heißt es in der Pressemitteilung aus dem Rathaus weiter. Mücke? Alarm? Berichten zufolge sind die Plagegeister in der Rheinebene schon seit Wochen aktiv.

Tigermücken auch in Bühl-Weitenung?

Und unter ihnen könnten auch Tigermücken sein. So zumindest melden es Augenzeugen aus Weitenung dieser Redaktion. Bisher haben die Bürger aus dem Stadtteil im Westen von Bühl nur von diesen Insekten gelesen. Aber jetzt, so scheint es, wurden sie ihnen auf einem Grundstück in der Kirchstraße ansichtig. Bilder aus dem Netz und reales Tier stimmen überein, das in einschlägigen Internet-Artikeln beschriebenen hohe Maß an Aggressivität auch.

Wie Pressesprecherin Xenia Augsten verdeutlicht, handelt es sich bei den Tigermücken um Kulturfolger. Das bedeutet, diese Insekten nutzen zur Fortpflanzung sehr gern vom Menschen geschaffene Wasserstellen. Dazu zählen Regentonnen ebenso wie Vogeltränken oder Blumenuntersetzer.

Allerdings sind sie da nicht allein. Es gibt ebenso die Hausstechmücke, die diese Habitate mag. Auch einen Gartenteich nutzen die Insekten als Kinderstube, vorausgesetzt, es gibt dort keine Fressfeinde wie Fische oder Amphibien, sagt Augsten.

Tigermücken sind Kulturfolger

Und noch etwas: Die Tigermücke „kommt nicht einfach aus dem Wald geflogen“, so Augsten. Dort sind eher heimische Stechmücken unterwegs. Dass die Biester jetzt schon so vehement nerven, hängt mit dem warmen Februar zusammen. „Die Stechmücken sind fast zwei Wochen früher dran“, so die Pressesprecherin. Die Bekämpfung laufe deshalb bereits auf vollen Touren.

Doch zurück zur Tigermücke. Sie ist so gefährlich, weil sie Krankheitserreger wie das Dengue-, Zika-, Chikungunya- und das West-Nil-Virus auf den Menschen übertragen kann. Diese Erreger nimmt das Insekt auf, wenn es infizierte Menschen sticht. Diese genannten Viren sind laut Stadtverwaltung in Baden-Württemberg zwar aktuell nicht verbreitet. Doch sie können von Reiserückkehrern mitgebracht werden.

„Um eine Verbreitung der Tigermücke zu verhindern, sind Bekämpfungs- und Präventionsmaßnahmen notwendig. Im Fokus stehen die Brutstätten der Tigermücke“, so die Stadt Bühl weiter. Zu Leibe rücken die Experten der Kabs den Insekten mit dem Bacillus thuringiensis israelensis (BTI).

Brutstätten sind oft nicht leicht ausfindig zu machen

Der Wirkstoff töte lediglich Mückenlarven ab, seit jedoch für andere Insektengruppen wie Bienen als auch für Haustiere, Igel, Vögel und den Menschen völlig unbedenklich. Die Kabs bekämpft die Mücken nun von Mai bis Ende September. Die Brutstätten sind dabei nicht leicht zu identifizieren, da die Tigermücke auch kleinste wassergefüllte Hohlräume nutzt.

Gute Fotos helfen bei der Identifizierung der Mücken. Xenia Augsten

Pressesprecherin Kabs

Deshalb bedarf es der Profis. Grundstückseigentümer, deren Liegenschaft sich in einem Verbreitungsgebiet der Tigermücke befinden, werden im Vorfeld informiert. Für den Einsatz der Kabs entstehen den Betroffenen keine Kosten. Eine Bekämpfungsaktion dauert laut Stadtverwaltung zehn bis 15 Minuten. Tigermücken sind schlechte Flieger und wurden eingeschleppt. Inzwischen haben sie sich etabliert.

Der Klimawandel begünstigt das. Sollte der Verdacht einer Sichtung bestehen, nimmt die Kabs per E-Mail an tigermuecke@kabsev.de die Meldungen entgegen. Idealerweise gibt es Fotos, so Xenia Augsten, die das Tier zeigen. Oder: Man kann ein gut erhaltenes, totes Exemplar auch sicher verpacken (Küchenkrepp als Schutz, dann in einen kleinen Behälter) und an die Kabs schicken.