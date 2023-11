Unbekannter Täter bricht in eine Spielhalle in Bühl ein

Ein unbekannter Dieb ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag eine Spielhalle in Bühl eingebrochen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Ein unbekannter Dieb ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in eine Spielhalle in der Johannesstraße in Bühl eingebrochen, teilte die Polizei mit.

Die Polizei wurde kurz vor Mitternacht durch das Auslösen eines Alarms zu dem Einsatz gerufen. Bei ihrer Ankunft stellten sie ein geöffnetes Fenster fest, bei dem der Rollladen nach oben geschoben worden war. Bei der Durchsuchung konnten mehrere geöffnete Schubladen sowie etwas Geld festgestellt werden. Die Identität des Einbrechers ist unbekannt. Die genauen Umstände des Einbruchs werden ermittelt.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Rufnummer (0 72 23) 99 09 70 zu melden.