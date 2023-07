Unbekannte Personen konnten in eine Garage einbrechen und Werkzeuge klauen. Die Polizei sucht nun Zeugen.

In der Nacht von Montag auf Dienstag haben unbekannte Personen in der Vimbucher Straße in Bühl ein verschlossenes Garagentor aufgehebelt und daraus Werkzeuge und Geräte entwendet. Die Polizei teilte mit, dass der Diebstahlschaden auf rund 1.250 Euro geschätzt wird.

Zeugen gesucht

Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas Auffälliges beobachtet haben oder Hinweise zur Identität der Täter geben können, werden unter der Telefonnummer (0 72 23) 99 09 70 um Kontaktaufnahme gebeten.