Einen Davidstern mit dem Untertitel „FACK“ haben Unbekannte in der Nach von Samstag auf Sonntag in der Kappelwindeckstraße in Bühl mit weißer Farbe auf den Gehweg gesprüht. Die Polizei teilte mit, dass sie Ermittlungen eingeleitet hat.

Polizei sucht Zeugen

Zeugen können sich unter der Rufnummer (07 81) 21 28 20 bei der Polizei melden.