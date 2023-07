Bühl: Radfahrerin nach Kollision mit Müllfahrzeug leicht verletzt

Bei einem Zusammenstoß in Bühl hat sich eine 42-jährige Fahrradfahrerin am Dienstagnachmittag leichte Verletzungen zugezogen.

Eine 42-jährige Fahrradfahrerin hat sich am Dienstagmittag bei einem Verkehrsunfall in der Bühlertalstraße in Bühl leichte Verletzungen zugezogen. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der Fahrer eines Müllfahrzeugs gegen 12.15 Uhr von einem Parkplatz auf den Friedhofweg, um in die Bühlertalstraße abzubiegen.

Autofahrer missachtete Vorfahrt der 42-Jährigen

Unmittelbar vor dem Abbiegen missachtete er die bevorrechtigte, auf einem Radweg von rechts kommende Fahrradfahrerin. Durch die Kollision stürzte die Zweiradlenkerin zu Boden. Der entstandene Sachschaden beträgt insgesamt etwa 600 Euro.