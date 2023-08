Leicht verletzt: Fußgänger und Rollerfahrer stoßen in Bühl zusammen

Ein 19-jähriger Rollerfahrer und ein 67-jähriger Fußgänger sind am Donnerstag zusammengestoßen. Beide Personen erlitten leichte Verletzungen.

Ein 19-jähriger Rollerfahrer und ein 67-jähriger Fußgänger sind am Donnerstagabend gegen 22 Uhr miteinander auf dem Wirtschaftsweg in Bühl zusammengestoßen.

Nach Angaben der Polizei befuhr der 19-Jährige den Wirtschaftsweg parallel zur K3752 von der Hub kommend in Richtung Rittersbach als er einen entgegenkommenden Fußgänger feststellte und daraufhin seine Fahr verlangsamte.

Verkehrsteilnehmende kollidieren

Kurz vor der Vorbeifahrt soll der Fußgänger die Seite gewechselt und so direkt in den Roller gelaufen sein. Beide Verkehrsteilnehmer kamen nach dem Zusammenstoß zu Fall und verletzten sich leicht. Der 67-Jährige Fußgänger wurde in eine nahe gelegene Klinik gebracht.

Am Roller entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro.