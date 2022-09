Bühl hat jetzt einen Nachhaltigkeits-Pfad mit zwölf Stationen

Der neu eröffnete Nachhaltigkeitspfad zeigt auf einer Tour durch die Innenstadt, mit welchen Projekten in Bühl die formulierten Ziele der Vereinten Nationen umgesetzt werden.

Eröffnung in Innenstadt

„Der Begriff Nachhaltigkeit ist schon 300 Jahre alt und stammt aus der Forstwirtschaft und meint in Bezug auf die Bäume und die Menschen, nur so viele Bäume zu fällen wie jährlich nachwachsen, damit die Ressource keinen Schaden nimmt“, nennt Klimaschutzmanager Martin Andreas ein Beispiel für Nachhaltigkeit.

Diese bezieht sich auf sehr viele Bereiche und „der Nachhaltigkeitspfad zeigt konkrete Beispiele auf, wie das hier in Bühl schon gut umgesetzt wird“, sagte Bürgermeister Wolfgang Jokerst (Grüne) bei der Vorstellung des neuen Pfades in der Innenstadt.

Die kleine Rundtour startete bewusst auf dem Flohmarkt der Volksbank Bühl, die beide ein Teil der ersten Bühler Nachhaltigkeitstage sind. Dabei stehen interessante Aktionen noch bis zum 22. Oktober auf der Liste.

Ursprüngliche Idee von Bühler Schülern

„Die ursprüngliche Idee stammt von Schülern des Windeck-Gymnasiums. Jonathan Bertele und Alexander Lienhart sind hier stellvertretend für die Initiative, die in Bühl diese wichtigen Punkte in unserer Stadt als positive Beispiele herauszustellen“, lobte Jokerst die Initiatoren.

„Ich bin hier mit meiner Tochter gekommen, um mich über das Thema zu informieren. Pauline ist auch auf dem Windeck und ich finde es wirklich toll, dass es diesen anschaulichen Pfad in Bühl gibt“, schätzt Emmanuelle Fimpel das neue Angebot.

Der Weltladen in der Eisenbahnstraße stellt mit seinen Produkten einen direkten Bezug zur Armut in anderen Ländern her. Ziel sei es, den globalen Süden zu stärken durch fairen Handel mit Kaffee, Schokolade und weiteren Produkten.

Der faire Handel soll vor allem kleinen Erzeugern die Teilnahme am Welthandel ermöglichen und so helfen, Armut zu lindern oder zu beseitigen. Mit den Erlösen unterstützt der Weltladen Hilfsinitiativen wie etwa die Keniahilfe.

17 Nachhaltigkeitsziele formuliert

Hintergrund und Ausgangsidee des Pfades ist die von den Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen verabschiedete Agenda 2030. Dabei wurden 17 Nachhaltigkeitsziele für das Jahr 2030 beschlossen.

Diese umfassen zum Beispiel Beiträge zur Armutsbekämpfung, zur Förderung der Gesundheit, zu hochwertigen Bildungsangeboten, menschenwürdiger Arbeit sowie zum Klimaschutz oder zu bezahlbarer und sauberer Energie.

Deshalb ist auch der CAP-Markt und die Bühler Tafel in der Bühlertalstraße je eine Station des Nachhaltigkeitspfades.

„Für die menschenwürdige Arbeit ist unser CAP-Markt ein sehr gutes Beispiel, denn er ermöglicht vielen Menschen mit einem körperlichen oder geistigen Handicap eine Integration in den Beruf und in die Arbeitswelt“, führte Wolfgang Jokerst vor dem Markt aus. Es werden gleich mehrere Ziele verfolgt, denn die angebotene faire Ware stehe auch für Umwelt- und Klimaschutz.

Soziale Teilhabe und Nahrung bei Bühler Tafel

„Knapp 100 ehrenamtliche Helfer sorgen hier bei der Bühler Tafel für die Verpflegung von derzeit rund 1.800 Menschen, darunter 800 flüchtige Ukrainer“, schilderte Sandra Hüsges als Vorstand, wie wichtig diese Institution in Bühl sei.

„Die wenigsten Tafeln haben am Samstag geöffnet. Wir brauchen dieses Angebot, damit die Menschen es neben der Arbeit wahrnehmen können.“ Sie sei froh über die Lebensmittel aus den Bühler Geschäften und über die vielen Spenden von Unternehmen und Bürgern.

„Das ist wichtig, weil die Discounter deutlich neuerdings weniger Lebensmittel übrig haben“, stellt Sandra Hüsges fest. Es gehe bei der Tafel um mehr als um Nahrung.

„Was unsere Kunden mit ihrem kleinen Budget nicht für die Ernährung ausgeben müssen steht ihnen für andere Dinge wie Schuhe oder Teilnahme am öffentlichen Leben zur Verfügung. Das ist ein wichtiger soziale Aspekt.“ Zudem sei die Produktion von Nahrungsmitteln energieintensiv, schon deshalb sei eine Vernichtung Unsinn.

Auch Bühler Mediathek gehört zum Pfad

Und schließlich befindet sich auch die Bühler Mediathek auf dem Pfad, denn Bildung ist ein wichtiger Baustein zur Vermeidung von Armut, sozialer Teilhabe und auch Gleichberechtigung, die noch in vielen Ländern nicht selbstverständlich sei.

„Das Bildungsangebot in Bühl ist groß und die Mediathek ist auch ein Ort der Begegnung und hat kostenlosen Zugang zum Internet“, betonte Klimaschutzmanager Martin Andreas am Ende des Rundgangs.