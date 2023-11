Zeitfenster bis Mai 2025

Bühl: Längere Ruhephase auf der Baustelle in der Geppertstraße sorgt für Fragen bei Bürgern

Straße gesperrt, Loch gegraben und... .Die Baustelle an der Einmündung der Geppertstraße in die Steinstraße in Bühl kam nicht so schnell voran, wie geplant. Warum eigentlich?