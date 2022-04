Holocaust-Überlebender schildert Bühler Schülern das Grauen von damals

Pavel Hoffmann, geboren 1939 in Prag, ist einer der letzten Überlebenden des Holocaust. Am Montag schilderte er Schülern der Aloys-Schreiber-Schule im Bürgerhaus die unfassbaren Grausamkeiten, die seine frühe Kindheit begleiteten. Zwar blieben ihm - vermutlich auch dem Trauma geschuldet - kaum Erinnerungen. Fast seine komplette Großfamilie wurde ermordet.

Er wuchs nach dem Krieg in Prag auf. Seit 1968 lebt er in Deutschland. Zum Vortrag begrüßte Schulleiterin Claudia Steinkopf, die es an Hoffmann gewandt als Ehre bezeichnete, „dass Sie als Zeitzeuge bei uns sprechen“.

Hoffmann stammt aus einer Ärztefamilie. Sein Vater wurde 1942 in Prag aus Rache für den Tod Heydrichs mit weiteren 1.200 Opfern erschossen. Seine Mutter starb 1943 in Theresienstadt an den Folgen der unmenschlichen Zustände in dem KZ und Ghetto, wohin sie und Pavel kurz zuvor deportiert worden waren.

Zweijähriger Cousin war das jüngste Opfer

„Der größte Mord an meiner Familie geschah 1944, als vier Generationen bis auf den Bruder meiner Mutter in Auschwitz in den Gaskammern ermordet wurden.“ Das jüngste Opfer: Sein zweijähriger Cousin. Er selbst überlebte allein in Theresienstadt und gelangte im Februar 1945 mit einem Transport von rund 1.200 jüdischen Häftlingen in die Schweiz.

Nach Kriegsende kam er „todkrank, aber frei“ zurück in seine Geburtsstadt. „Von 15.000 Kindern, die vor dem Krieg dort gelebt hatten, kehrten nur 28 zurück“, unterstrich Hoffmann, der das Grauen anhand von Fotos seiner Eltern und Verwandten aus unbeschwerten Zeiten noch eindringlicher bewusst machte.

Mehr zum Thema Jüdische Stars im Deutschen Sport bis 1933 und danach Ausstellung in Achern beleuchtet das Schicksal jüdischer Sportler in Deutschland

Der 83-Jährige betonte, er wolle jene, die versuchten, das Geschehen vor mehr als 75 Jahren zu verneinen oder zu verniedlichen, Lügen strafen. Die Verbrechen, die man an Juden begangen habe, seien unvorstellbar. Besonderen Wert legte er indes auf die Definition des „modernen Antisemitismus“. „Man ist gezwungen, zu sehen, wie sich jüdische Kinder in deutschen Schulen mit moslemischer Mehrheit anhören müssen, dass Hitler einen großen Fehler gemacht hat, nicht alle Juden zu ermorden.“

Ungestraft dürfe auf deutschen Straßen zum Töten von Juden aufgerufen werden. Hasserfüllte Propaganda habe sogar einen Platz in den Schulbüchern gefunden, behauptete er.

Pauschale Verurteilungen helfen nicht weiter Das Schicksal Pavel Hoffmanns wurde nur möglich, weil Menschen einer Ideologie folgten, die ihnen systematisch ins Gehirn gebrannt worden war. Die Auswüchse dieses verzerrten Weltbilds, das Juden zum Bösen stilisierte, sind bekannt. Dass Juden, seit Jahrhunderten gedemütigt, verfolgt und ermordet, weiter angefeindet werden, versetzt Hoffmann mit Recht in Wut. Dennoch sind seine Äußerungen zu Islam, Medien und Politik zumindest sehr diskussionswürdig und vielfach allzu pauschal. In Texten, die er den Schülern zum Mitnehmen anbot, benennt er die Grundregel der islamischen Lehre wie folgt: „Mach Frieden mit dem Stärkeren, aber schlag unbarmherzig zu, wenn du der Stärkere bist.“ Den Islam mit Gewalt gleichzusetzen zeugt von Unkenntnis des Koran, der vielmehr dazu aufruft, „Frieden zu stiften zwischen den Menschen“. Attentate sind nicht aus dem Koran zu legitimieren. Hoffmann sollte den Schülern besser „die“ Botschaft mitgeben, die Koran, Thora und Bibel gemein ist: Das Gebot der Nächstenliebe.

Jede Synagoge müsse geschützt werden; der Zentralrat der Juden empfehle, sich in der Öffentlichkeit möglichst nicht als Jude zu outen. Er wolle den seit über 1.700 Jahren herrschenden bösartigen Vorurteilen gegenüber Juden entgegentreten, nachdem damals zunächst römische Heiden und später Mohammed „den jüdischen Gott vereinnahmten“.

Der moderne Antisemit finde den ordinären schrecklich: „Er hat Manieren und oft sogar einen akademischen Titel. Er trauert um die toten Juden, die im Holocaust umkamen, aber stellt gleich die Frage, warum die Juden aus ihrer Geschichte nichts gelernt haben und heute ein anderes Volk misshandeln.“

Der moderne Antisemit sei Antizionist. Ihn störe, dass Israel überhaupt existiere. „Deshalb protestiert er nicht, wenn die eigene Regierung mit Millionen von Steuergeldern die Tötung von Juden seit Jahrzehnten unterstützt“, behauptete er. Festgeschriebenes Ziel der PLO sei „die Auslöschung des liberalen demokratischen und souveränen Nationalstaates des jüdischen Volkes mit allen Mitteln, auch mit den gewalttätigsten“.

Deshalb empfahl er den Lehrern: „Schicken Sie die Schüler nicht nach Auschwitz. Sie sollten besser lernen, warum die Juden ein Recht auf einen eigenen Staat haben.“ Niemand sollte sich „aus Bequemlichkeit einer Gehirnwäsche der Medien oder Politiker unterwerfen, sondern selbständig denken und jede Behauptung hinterfragen“.