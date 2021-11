Manchmal verschieben sich die Prioritäten im Leben. Vor 23 Jahren hat sich Manuel Wassmer aus Bühl einen Traum und aus seinem Hobby einen Beruf gemacht. Sein Ziel: ausgefallene Designer Lampen aus Metall, Stein und Glas zu bauen und im eigenen Ladengeschäft zu verkaufen.

Was im September 1998 in der Robert-Koch-Straße in einer kleinen Werkstatt begann, führte im Laufe der Jahre zu einem eigenen Wohn- & Licht-Design-Studio in der Konrad-Adenauer-Straße 31 in der Zwetschgenstadt.

Nun schließt Wassmer seinen Laden Ende Dezember endgültig.

Paar veröffentlicht erfolgreiche Kochbuchserie

Für ihn ist dieser Schritt eine schwere Entscheidung. „Es ist Zeit, neue Wege zu gehen“, sagt Wassmer aber mit Nachdruck. Zusammen mit seiner Lebensgefährtin Verena Scheidel hat Wassmer in den vergangen sieben Jahren mit einer Kochbuchserie für viel Aufsehen gesorgt. Es reiht sich Erfolgsgeschichte an Erfolgsgeschichte.

2019 und 2021 wurde die Kochbuchreihe „Schwarzwälder Tapas“ des Paares bei den Gourmand World Cookbook Awards sogar als beste Kochbuchserie der Welt ausgezeichnet.

Wassmer wundert sich selbst noch heute über das Resultat des Veröffentlichens im Selbstverlags, dem eine Reihe Kochwettbewerbe und diverse Fernsehauftritte vorausgingen. „Mit unseren Büchern haben wir einen regelrechten Kult losgetreten“, blickt der Autor zurück. Niemals habe er mit dieser Resonanz auch nur im Ansatz gerechnet.

Belastung für Wassmer zu hoch

Doch alles Positive hat auch seine Schattenseiten. Der Arbeitsaufwand verdoppelte sich. „Jetzt habe ich einen Punkt erreicht, an dem es mir nicht mehr möglich ist, Lampen zu designen, ein Ladengeschäft täglich zu öffnen und gleichzeitig Kochbücher zu vermarkten. So musste ich mein Herz entscheiden lassen“, fasst Wassmer zusammen. Dann ergänzt er schmunzelnd: „Vielleicht geht Liebe eben doch durch den Magen. So werde ich mein Leuchtengeschäft zum Jahresende schließen.“

Vielleicht hat die Corona-Pandemie auch etwas zur Entscheidungsfindung beigetragen. „Das Geschäft musste immer wieder geschlossen werden. Ich hatte somit viel Zeit zum Nachdenken und stellte fest, dass ich mit dieser Doppelbelastung nicht ewig leben kann.“

Wehmut lässt sich nicht vermeiden

Mit einem lachenden und einem weinenden Auge nimmt Wassmer nun Abschied. Welche Erinnerungen bleiben nach 23 Jahren? „Oh da fällt mir einiges ein.“ Der Lampendesigner zieht gerne Bilanz. Diese ist auch durchweg positiv. „Ich durfte viele interessante Leute kennenlernen und habe mit meinen Händen immer neues erschaffen. So sind unzählige Leuchten entstanden. Manche wurden individuell nach Wunsch des Kunden angefertigt“. Schließlich wird Wassmer doch noch ein bisschen wehmütig: „Mit jedem Stück, das ich jetzt abverkaufe, verschwindet ein Stück meiner Lebensgeschichte. Das macht mich schon ein wenig traurig.“

Sein Blick ist derzeit allerdings zielgerichtet nach vorne gerichtet. In Zukunft sollen neben dem Buchgeschäft, Rezeptentwicklung und Foodfotografie im Vordergrund stehen.