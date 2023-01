Für die Menschen: Die Städteinitiative sieht die Leistungsfähigkeit des Verkehrs durch Tempo 30 nicht eingeschränkt, die Aufenthaltsqualität in den Städten werde dagegen spürbar erhöht. Auf die Länge des Straßennetzes bezogen sei Tempo 30 in den allermeisten Städten ohnehin schon längst die Regel und nicht mehr die Ausnahme. Daraus folge: „Tempo 30 ist eine Maßnahme für die Städte und Gemeinden und die Menschen, die dort wohnen – es ist keine Maßnahme, die sich gegen den Autoverkehr richtet.“

Einordnung: Die Forderung, dass die Kommunen Tempo 30 selbst ausweisen dürfen sollen, ist in den Augen der Städteinitiative alles andere als radikal: „Sie ist anderswo in Europa längst umgesetzt und bewegt sich auch in Deutschland in einem Umfeld von aktuellen politischen Positionierungen,die die Dringlichkeit dieser Anpassung des Rechtsrahmens unterstreichen“. Sowohl der Bundestag als auch die Verkehrsministerkonferenz hätten dies bereits aufgegriffen.

Modellvorhaben: Angeregt wird ein Modellprojekt in mehreren Städten, um etwaige negative Begleiteffekte der Neuregelung minimieren zu können. So dürfe der ÖPNV nicht signifikant beeinträchtigt werden. Positive Effekte werden auf die Sicherheit des Radverkehrs erwartet. Es fehle aber noch an belastbaren Untersuchungen, dass das dort der Fall ist, wo Tempo 30 bei Mischverkehr gilt. Der dritte Punkt sind mögliche Verdrängungseffekte mit einer erhöhten Belastung anderer Straßen. wl