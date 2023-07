Bühl-Neusatz blickt mit großem Fest auf 775 Jahre zurück

Im Schatten der großen Bäume hinter der Neusatzer Schlossberghalle wurde das große Jubiläumsfest der Vereine am Samstagnachmittag offiziell gestartet. Oberbürgermeister Hubert Schnurr blickte in seiner Rede auf die 775-jährige Geschichte der Ortschaft „Nivsatz“ zurück und bescheinigte dem Bühler Stadtteil, dass er sich in den letzten Jahrzehnten zu einem attraktiven Ort entwickelt habe, in dem es sich gut leben lasse.

Intakte Dorfgemeinschaft in Bühl-Neusatz

„Wie intakt die dörfliche Gemeinschaft und wie rege das Vereinsleben hier ist, zeigt ein Blick in das Programmheft mit den zahlreichen Veranstaltungen im Jubiläumsjahr. Die Ortsverwaltung, die örtlichen Vereine und viele engagierte Bürgerinnen und Bürger haben ein über das ganze Jahr verteiltes Festprogramm auf die Beine gestellt, das sich sehen lassen kann“, lobte der OB die Neusatzer Gemeinschaft.

Festausschuss, Ortschaftsrat und Ortsvorsteher Hans-Wilhelm Juchem luden die zahlreichen Gäste aus Neusatz, Bühl und aus benachbarten Gemeinden zu einem Glas Jubiläumswein ein. Zur guten Stimmung trug auch eine Blaskapelle bei, ein kleines Ensemble mit Musikern von den heimischen Grünen Jägern, von den Kappelwindeck-Musikanten und von der Stadtkapelle Bühl.

Dezentrale Feststruktur

„Unser Ortsgebiet reicht vom Tal bis zum Hochkopf, daher haben wir eine dezentrale Struktur für unser Fest gewählt“, begründete Ortsvorsteher Juchem die Streuung der Festlichkeiten auf zwölf Stationen, die von den Vereinen eigenständig gestaltet wurden und sich vom Kloster Neusatzeck über Waldmatt bis zum Gebersberg erstreckten. „Wir haben einen Rundweg dafür ausgearbeitet. Es ist nicht der kürzeste, aber den schönste“, lud Juchem die Gäste zum Rundgang ein. Wolfgang Weber vom Heimatverein erinnerte auch an die Idee, „dass nicht die Menschen zum Fest, sondern das Fest zu den Menschen kommt“. Auch dies sei ein Grund gewesen, die Aktivitäten über das ganze Tal zu verteilen.

Juchem dankte Pfarrer Jörg Seburschenich zum einen für den ökumenischen Gottesdienst am Sonntagmorgen, zum anderen dafür, dass er gutes Wetter für das Festwochenende versprochen und dies auch gehalten habe. Tatsächlich waren die Bedingungen für das Fest unter freiem Himmel perfekt, nicht zu heiß und trocken. Für die Gleitschirmfreunde Bühl-Bühlertal, die ihren Startpunkt auf Neusatzer Gelände beim Omerskopf haben, passten die Bedingungen allerdings nicht. Bei der Vorstellung der Vereine erklärten die Flugsportler, dass es zu böig sei, um das ursprüngliche Angebot aufrechtzuerhalten. Die Gleitschirmfreunde hatten sich vor der Schlossberghalle platziert und wollten eigentlich Tandemflüge anbieten.

In der Schlossberghalle hatte der Heimatverein eine Ausstellung mit Werken Neusatzer Künstler organisiert. Von Keramik über hübsche Vogelhäuser, Aquarell- und Ölmalerei bis hin zu großformatigen Computer-Foto-Collagen gab es eine große Bandbreite an Kunst, die in Neusatz entsteht. Mit dabei war auch der Verein Kulturerbe Schwarzwaldhochstraße, der auf der Bühne eine Präsentation über die Geschichte der einst so attraktiven Ferienstraße aufgebaut hatte.

Nachdem fünf Böllerschüsse des Schützenvereins das akustische Signal für das Fest gegeben hatten, marschierte eine Abordnung mit Oberbürgermeister Hubert Schnurr und Landtagsabgeordnetem Tobias Wald (CDU) an der Spitze in Richtung Waldmatt. Ziel war dort das Wohnhaus von Oliver Nöltner, wo im Erdgeschoss eine neue Brennküche mit Destillationsanlage eingerichtet wurde. Als gläserne Produktionsstätte wird die Einrichtung mit Mitteln aus dem EU-Leader-Programm gefördert. Die Buchstabenkombination Leader ist aus einer französischen Wortfolge entstanden, die übersetzt wird als „Verbindung zwischen Aktionen zur Entwicklung der Wirtschaft im ländlichen Raum“.

Claus Haberecht von der Leader-Region Mittelbaden erklärte den „Bottom-Up-Ansatz“ als Grundidee des Förderprogramms: „Die Menschen vor Ort sollen die Region, in der sie leben, selbst mitgestalten und den regionalen Entwicklungsprozess mit Zielen, Projekten und Entscheidungen erarbeiten. Insofern ist die Brennküche der Brennerei Nöltner & Nöltner eine typisches Leader-Projekt.“ Die Förderung der badischen Brennkultur und zugleich die Stärkung regionaler Erzeuger und Produkte entspräche exakt den Handlungsfeldzielen, die Grundlage für einen Zuschuss seien, so Haberecht. „Wir sind als Leader stolz darauf, dieses modellhafte Projekt mit 30.000 Euro unterstützen zu können.“