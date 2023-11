Was hat es bloß mit dieser provisorischen Ampel am westlichen Ortsrand von Oberbruch auf sich? Ganz plötzlich stand sie da, um den Verkehrsfluss an der Einmündung der L 76 aus Richtung Bühl-Moos in die L 85 von Oberbruch nach Rheinmünster-Schwarzach zu regeln.

Diese Frage stellt sich auch ein Bürger aus Rheimünster, der eine wahre Ampelrallye beschreibt, um von seinem Wohnort in die Bühler Innenstadt zu gelangen.

Er greift auch das von Detlef Wendorff thematisierte Verkehrschaos in der Rheinstraße in Bühl auf, das wohl von der Ampel an der Kreuzung Rhein-/Obervogt-Häfelin- und Erlenstraße verursacht wird.

Es ist just jene Lichtzeichenanlage, die die Stadt gern zugunsten eines Kreisverkehrs weg gehabt hätte. Der Landkreis Rastatt als zuständige Behörde, da Kreisstraße, argumentierte indes mit der Verkehrsdominanz der Rheinstraße.

Also kein Kreisel. Was die Ampel in Oberbruch anbelangt, so musste sich auch der Ortsbeauftragte Klaus Dietsche erkundigen, was das eigentlich soll. Anfrage beim zuständigen Regierungspräsidium (RP) Karlsruhe durch die Redaktion. Was hat es mit dieser Ampel auf sich? Antwort: Das hänge mit der Erneuerung der Fahrbahndecke zwischen Lichtenau-Ulm und Rheinmünster-Greffern zusammen.

Fahrbahnsanierung zwischen Ulm und Greffern auf 2,3 Kilometern

Auf rund 2,3 Kilometern Strecke lässt das RP die Fahrbahn wieder schick machen. Der Komplex teilt sich in zwei Bauabschnitte, so eine Pressemitteilung des RP.

Der Baustellenbereich beginne am Ortsausgang Ulm und endet kurz nach der Zufahrt zum Hofladen Querfeldein. In Bauabschnitt zwei wird die Strecke bis zum Knotenpunkt mit der L 85 am Chemiepark saniert. Der Knotenpunkt selbst ist nicht Bestandteil der Maßnahme. Während der Arbeiten ist die L 75 in den jeweiligen Abschnitten gesperrt.

Der Verkehr wird in beiden Richtungen über die K 3742 (Schwarzacher Straße) und die L 85 (Hauptstraße beziehungsweise Lindengarten) umgeleitet. Die K 3742 wird während der Arbeiten für den Schwerverkehr gesperrt. Die Umleitung führt in beiden Richtungen über die L 76 über Moos und Oberbruch auf die L 85 über Schwarzach. Der Hofladen Querfeldein bleibe die ganze Zeit von der L 75 aus erreichbar, so das RP, als es vor rund einem Monat die Bauarbeiten ankündigte.

Und da kommt die provisorische Ampel am westlichen Ortsrand von Bühl-Oberbruch ins Spiel. Sie soll den Umleitungsverkehr regeln, erfuhr die Redaktion auf Nachfrage. Bis Mittwoch, 8. November, sollen die Arbeiten noch dauern.