Autofahrer nimmt Radfahrerin in Bühl die Vorfahrt und verletzt sie leicht

Am Montag hat ein 75-jähriger Autofahrer einer 73-jährigen Radfahrerin in Bühl die Vorfahrt genommen und sie dabei leicht verletzt.

Ein 75-jähriger Autofahrer hat am Montag, gegen 11.30 Uhr in der Güterstraße in Bühl eine 73-jährige Radfahrerin verletzt. Der 75-Jährige missachtete die Vorfahrt der Radfahrerin.

Die Radfahrerin musste ärztlich versorgt werden

Die 73-Jährige musste ärztlich versorgt werden. Den Autofahrer erwartet nun ein Strafverfahren.