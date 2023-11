Unbekannte haben am Dienstag Leihbücher sowie einen Mülleimer in Bühl in Brand gesetzt. Die Fahndung blieb erfolglos.

Unbekannte haben am Dienstagabend gegen 23.35 Uhr auf einem aufgestellten Tisch befindliche Leih-Bücher sowie einen Mülleimer am Europaplatz in Bühl in Brand gesetzt.

Fahndung war erfolglos

Wie die Polizei mitteilte, konnte das Feuer von den Einsatzkräften der Feuerwehr Bühl gelöscht werden. Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung der Beamten blieb ohne Erfolg.

Die Polizei leitete die Ermittlungen ein und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer: (0 72 23) 9 90 97-0 entgegen.