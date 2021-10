Bühler Stadtrat Timo Gretz übernimmt Vorsitz

In Bühl soll ein Förderverein die Schließung des Schwimmbads verhindern

In Pforzheim, Rastatt und Kehl wurden Schwimmbäder geschlossen. So weit soll es in Bühl nicht kommen. Dort gibt es jetzt einen Förderverein, der schnell wachsen will.