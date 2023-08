Führerschein beschlagnahmt

Streit über Autorechnung in Bühl: Mann fährt Mitarbeiter eines Autohauses an

Nachdem er die Rechnung nicht begleichen wollte, hat ein Autofahrer einen Mann am Dienstag in Bühl angefahren. Die Polizei ermittelt nun wegen „gefährlichen Angriffes in den Straßenverkehr“.