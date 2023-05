Die Bühler Polizei sucht einen mutmaßlichen Unfallverursacher. Der Unbekannte soll am Montag nach einem Zusammenstoß einfach weitergefahren sein.

Zu einem Unfall ist es am Montag gegen 18 Uhr in der Rheinstraße in Bühl gekommen. Ein Unbekannter soll dort einen ordnungsgemäß geparkten BMW beschädigt haben, teilte die Polizei mit.

Anschließend habe der Unfallverursacher seine Fahrt unbeirrt fortgesetzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von 500 Euro.

Der Unbekannte soll einen silbernen Mini gefahren haben. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0 72 23) 99 09 70 zu melden.