Bei den „Youto“-Freizeiten treffen sich einmal jährlich 50 Jugendliche aus sieben europäischen Ländern. Aus Partnerschaftsstädten von Bühl. Dieses Jahr geht es nach Cantù in Italien. Das Besondere: Für Teilnehmer fallen nur die Fahrtkosten an.

Gemeinsam kochen, Ausflüge machen und Orte erkunden: Natürlich steht der Spaß bei „Youto“ laut Bettina Streicher im Mittelpunkt. Doch die Partnerschaftsbeauftragte der Stadt Bühl sagt über die Jugendfreizeit, die dieses Jahr wieder stattfindet, auch: „Es geht um den interkulturellen Austausch.“ Diesjähriges Urlaubsziel: das italienische Cantù.

Was 2006 in Österreich das erste Mal stattfand, ist bis heute fast schon zu einer Tradition für die Zwetschgenstadt geworden. Denn bei dem Projekt treffen sich einmal jährlich 50 Jugendliche aus sieben europäischen Ländern. „Das sind alles Menschen aus unseren Partnerstädten“, erklärt Streicher. Neben Frankreich, Italien, Tschechien oder Moldawien sind auch einige andere Länder vertreten.

Jedes Jahr Besuch in einer anderen Partnerschaftsstadt

Besonders reizvoll ist das Angebot laut der Partnerschaftsbeauftragten deshalb, weil jedes Jahr eine andere Partnerstadt besucht wird. Gemeinsam werden dann Kultur, Land und Leute des jeweiligen Gastgebers erkundet.

„Wir waren im Sommer 2022 für sieben Tage in Vilafranca del Penedès“, erinnert sich Linus Schiel zurück. Der 17-Jährige kommt aus Eisental und hatte sich damals mit seinem Cousin und Freunden für „Youto“ interessiert.

Gemeinsam mit den Jugendlichen aus anderen Partnerstädten ging es dann in die spanische Gemeinde: „Man hat sich innerhalb von zwei Tagen echt gut verstanden.“ Natürlich sei es mit den verschiedenen Fremdsprachen so eine Sache. Aber Anne-Christin Roche kann Entwarnung geben: „Wir haben Englisch miteinander gesprochen. Das ging dann ganz gut.“

Gewohnt wurde laut Max Grebenstein in einer Jugendherberge: „Die Zimmer waren gemischt. Wir waren also von Anfang an mit den anderen Teilnehmern in direktem Kontakt. Das war super.“ Gemeinsam ging es dann nach Barcelona, ans Meer oder auf andere Ausflüge. Das bunte Programm fand Frederik Wieder am besten. In der Nähe der Unterkunft sorgten außerdem ein Schwimmbad und ein Basketballplatz für Unterhaltung.

Gruppenwettbewerbe tragen zu „guter Kommunikation“ bei

Und Joschua Köninger kann sich an Wettbewerbe in den Gruppen erinnern, die ebenfalls zu einer „guten Kommunikation“ beigetragen haben. Und zwar so gut, dass sich daraus teilweise Freundschaften entwickelt haben.

Nur mit einem Besuch ist das ein bisschen schwierig, weiß Linus Schiel: „Die anderen Jugendlichen kommen ja teilweise aus Tschechien oder Slowenien. Da kann man nicht einfach mit dem Auto hinfahren.“

Von Bühl aus geht es dieses Jahr ins italienische Cantù

Für Bettina Streicher sollte dieses Fazit jedoch trotzdem erfreulich sein. Immerhin geht es, wie sie sagt, ja genau darum: Kontakte knüpfen und zu einem Miteinander finden. Das Angebot richtet sich an Jugendliche im Alter zwischen 15 und 17 Jahren und wird durch das EU-Programm „Erasmus“ gefördert.

„Es fallen deshalb auch nur die Fahrtkosten an. Das Programm und die Unterkunft sind für die Teilnehmer dann aber umsonst“, sagt Streicher. „Youto“ sei eines der ältesten Projekte im Jugendbereich und auch deshalb nachhaltig, weil einige Teilnehmer ein paar Jahre später teilweise als Betreuer mit auf die Reise gehen.

Dieses Jahr findet die Jugendfreizeit vom 28. Juli bis 4. August in Cantù in Italien statt. Wer Interesse daran hat, kann sich bis zum 12. April beim städtischen Referat Europa und Partnerschaften anmelden unter Telefon (0 72 23) 93 52 35 oder per E-Mail an staedtepartnerschaften@buehl.de. Es gibt fünf Plätze. Sollten mehr Anmeldungen vorliegen, wird ausgelost.