Fensterscheibe eingeschlagen: Diebstahl aus Auto in Bühl-Vimbuch

In Bühl-Vimbuch schlugen Diebe die Fensterscheibe eines geparkten Autos ein. Navi und das Lenkrad des Autos sind weg. Die Polizei bitte um Hinweise.

In der Zeit von Sonntagabend auf Montagmorgen soll es bislang Unbekannten gelungen sein, Gegenstände aus einem Fahrzeug in Bühl-Vimbuch zu entwenden. Das Auto war in der Straße „Am Eisweiher“ geparkt.

Die Täter schlugen zunächst die Fensterscheibe ein, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Sie entwendeten sowohl das fest installierte Navigationsgerät als auch das Lenkrad.

Der Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt. Es wurden nun Ermittlungen wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet.

Polizei sucht Zeugen

Das Polizeirevier Bühl nimmt Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 07223 99097-0 entgegen.