U16-Bundespokal Süd

Bühl: Großsporthalle wird für Volleyballnachwuchs zum Sprungbrett ins Profigeschäft

In Bühl findet an Pfingsten der Bundespokal U16 im Volleyball statt. Mehr als 200 Nachwuchsspieler zeigen, was sie können. Und das ist teilweise schon sehr beachtlich