Zum 1. Januar wird Bühl ganz offiziell Zwetschgenstadt

Jetzt ist es amtlich: Die Stadt Bühl darf ab dem 1. Januar ganz offiziell den kommunalen Zusatztitel Zwetschgenstadt tragen. In Stuttgart hat Oberbürgermeister Hubert Schnurr (FW) aus den Händen von Innenminister Thomas Strobl (CDU) die Genehmigungsurkunde entgegengenommen.

Und da die Bühler Zwetschge offensichtlich auch in Stuttgart als etwas ganz Besonderes gilt, war es eine Feierstunde nur für Bühl. Eigentlich hätte die Zeremonie gemeinsam mit anderen Städten erst im kommenden März stattfinden sollen.

Aber die beiden Landtagsabgeordneten Hans-Peter Behrens (Grüne) und vor allem Tobias Wald (CDU) hätten sich dafür eingesetzt, sie vorzuziehen, so Schnurr. Damit ging sein Wunsch in Erfüllung: Der Oberbürgermeister möchte die Erhebung zur ministeriell beglaubigten Zwetschgenstadt beim Neujahrsempfang am 12. Januar besonders würdigen. Das Solo für Bühl, scherzte Schnurr, sei im Übrigen völlig in Ordnung: „Wir sind schließlich die einzige Zwetschgenstadt in Baden-Württemberg“.

Bühls Oberbürgermeister Hubert Schnurr freut sich über den Titel

Schnurr war gemeinsam mit der Bühler Zwetschgenkönigin Jessica Stiefel in die Landeshauptstadt gefahren. Im Gepäck hatten sie als Gastgeschenk eine Zwetschgentasche mit diversen Produkten auf Grundlage der Bühler Traditionsfrucht.

In einer Pressemitteilung des Innenministeriums wird Schnurr mit den Worten zitiert: „Ich freue mich sehr, dass uns dieser Titel, der seit Jahrzehnten ganz selbstverständlich in vielen Bereichen unseres Alltags zu unserem Wortschatz und Sprachgebrauch gehört, nun vom Land Baden-Württemberg verliehen wird.“ Bühl sei nicht nur in den Köpfen und Herzen der Bühlerinnen und Bühler Zwetschgenstadt, sondern auch weit darüber hinaus.

Thomas Strobl sieht mit kommunalrechtlichen Zusatzbezeichnungen Identität und Zusammengehörigkeitsgefühl vor Ort gestärkt. Die Zwetschgenstadt Bühl nannte er hierfür ein besonders eindrucksvolles Beispiel. Er erinnerte an das Bürgerbegehren, bei dem rund 3.000 Unterschriften den Wunsch nach dem Titel bekräftigten.

Zuvor war im Gemeinderat das erforderliche Quorum von 75 Prozent für den Antrag verfehlt worden. Dass die Bühler Bürgerschaft das unter dem Motto „Ohne Quetsch fehlt ebb’s!“ korrigieren wollte, habe den Gemeinderat beim zweiten Versuch ins Ziel getragen: „Dieses bürgerschaftliche Engagement verdient höchste Anerkennung.“

Strobl wünschte Bühl viel Freude und Erfolg „mit der neuen Möglichkeit, die Zwetschge als Identifikationsmerkmal der Stadt und der Bürgerinnen und Bürger mit dieser Bezeichnung herausstellen und präsentieren zu können“.

Michael Vetter ist einer der Initiatoren des Bürgerbegehrens gewesen. Er freute sich in einer ersten Reaktion, „dass der Titel jetzt auch formal besiegelt ist. Jetzt bin ich gespannt, was die Stadt draus macht.“ Da kann Hubert Schnurr weiterhelfen: „Der Schriftzug wird rechtzeitig auf den Ortsschildern zu sehen sein“.

Auf Nachfrage präzisierte er: „Noch vor dem Neujahrsempfang“. Ansonsten werde sich zeigen, wie man den Titel nutzen werde. Extraausgaben, etwa für neues Briefpapier, sollten jedenfalls nicht anfallen. Dass der Innenminister das Motto „Ohne Quetsch fehlt ebb’s!“ aufgegriffen hat, lenkt den Blick auch auf die Fastnacht.

Denn unter diesem Titel steht die Kampagne der Bühler Narrhalla, deren Zunftmeister Vetter ist. Das Thema Zwetschenstadt werde sicher eine gewichtige Rolle bei den verschiedenen Veranstaltungen spielen. Davon dürfe sich auch Thomas Strobl überzeugen: „Er ist herzlich zur Kappensitzung eingeladen. Die Einladung geht raus.“