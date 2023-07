Diebe stehlen Wohnwagen in Bühl und flüchten über französische Grenze

Unbekannte haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag einen Wohnwagen in Bühl aufgebrochen und entwendet. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Ein Wohnwagen der Marke Dethleffs ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Bühl gestohlen worden. Wie die Polizei mitteilte, stand das Fahrzeug auf einem Stellplatz in der Draisstraße.

Die Unbekannten montierten sämtliche Schlösser und Sicherungen an dem Fahrzeug ab und fuhren im Anschluss mit dem Wohnwagen davon. Ersten Ermittlungen zur Folge passierten die Diebe die französische Grenze.

Polizeirevier Bühl ermittelt

Die Beamten des Polizeireviers Bühl haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten um Zeugenhinweise.