„Erkennen Sie unsere Heimat?“

„Zwetschgenbahnhof Bühl“: Heute Drehkreuz für den ÖPNV

Von der Güterhalle in Bühl aus traten Zwetschgen und anderes mittelbadisches Obst die Reise in die weite Welt an. Auch dieses Leserrätsel weckte Erinnerungen.