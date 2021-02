Die Band „Marc & Lobo“, in der die Bühler Realschul-Lehrerin Christiane Exner singt, nimmt erstmals eigene Lieder auf. Die CD wird in begrenzter Auflage verkauft oder kann auf größeren Soundportalen heruntergeladen werden.

Christiane Exner ist Lehrerin an der Carl-Netter-Realschule (CNR). Und: Sie singt leidenschaftlich gern. Man sah sie an der CNR regelmäßig als Frontfrau der Lehrerband oder auch als Solokünstlerin an der Gitarre.

Dass Exners musikalische Aktivitäten weit über diesen schulischen Rahmen hinausgehen, ist in der Region relativ unbekannt. Nicht so in Heilbronn und im Allgäu, wo sie seit über 25 Jahren mit der Band „Marc & Lobo“ konzertiert.

Im Gespräch mit dem ABB erklärt Exner, warum ausgerechnet dort; warum sie es genoss, sich in diesem Fall hinter dem „und“ im Bandnamen zu verbergen; und warum die inzwischen fünf Musiker 2020 erstmals eigene Lieder komponierten.

Die Erzählung Exners reicht zurück in ihre Studienzeit in Weingarten, wo sie ihre „Lieblingsjungs“ einst kennenlernte. Oder eher umgekehrt. „Damals gab es Demos gegen Studiengebühren“, erinnert sie sich. „Ich trat da als Straßenmusikerin auf. Eines Tages stand ein Student vor mir und meinte: ‚Ich glaube, du brauchst Unterstützung!‘ Das war Gitarrist und Sänger Marc Ostermann.“

Sie bekam also – sogar dauerhaft – „Unterstützung“ von Marc und seinem Duopartner Ludwig Bauer, genannt Lobo (Gesang und Gitarre). Und die Chemie stimmte von Beginn an.

„Da ich solistisch als ‚Jana‘ auftrat und meine eigenen Songs komponierte, fand ich es witzig, ihren Bandnamen zu belassen. Es macht ja nichts, mal nur als ‚und‘ aufzutauchen.“ Sie lacht. „Über die Jahre hinweg kamen noch Dirk Gratzel am Cajon und Bassist Matthias Wenzl hinzu.“

Zehn Aufritte pro Jahr in Heilbronn und im Allgäu

Da alle „Jungs“ aus Heilbronn und dem Allgäu stammten, sei die Band dort aufgetreten, etwa zehnmal pro Jahr. „Als Coverband“, sagt Exner. „Den Leuten gefielen die bekannten Songs, und da wir alle anderweitig berufstätig sind, blieb keine Muße, um für das Quintett Lieder zu schreiben.“ Doch dann kam Corona.

Schon die Zeit des ersten Lockdowns bedeutete, nicht mehr auftreten zu können. Nur im Sommer 2020 waren Open-Air-Konzerte möglich, wie Exner erzählt. „Zeitweise mussten wir außerdem kaum arbeiten, die Hobbys fielen weg. Wir saßen also auf unseren Inseln, jeder mit seinen eigenen Gedanken. Da hat uns die Inspiration gebissen.“

Sie selbst, Tochter einer kanadischen Mutter, schreibt auf Englisch, die anderen auf Deutsch. „Jeder hat erst einmal im Home-Recording vor sich hin experimentiert.“ Nur Lobo besitze ein Studio. „Das Zusammenfügen zu Stücken für die Band, das in einer CD mündete, funktionierte dann in etwa so: Ich zum Beispiel schrieb ein Lied, nahm es auf und schickte es Lobo. Er spielte im Studio Gitarren drauf, die anderen Instrumente folgten. Nur für die Aufnahme trafen wir uns alle im Studio.“

Das Schreiben in der relativen Isolation habe unterschiedliche, sehr individuell geprägte Lieder entstehen lassen, die sich teils mit eben jener Isolation, vielfach aber auch mit existenziellen Fragen beschäftigten. Exemplarisch nennt sie den Songtitel „Mit Euch“, mit dem die CD auch überschrieben ist.

Die Pandemie hat uns bewusst gemacht, wie wichtig das Beisammensein mit Freunden ist. Christiane Exner, Sängerin und Lehrerin

„Die Pandemie hat uns bewusst gemacht, wie wichtig das Beisammensein mit Freunden ist. Damit meinen wir nicht nur uns fünf, aber natürlich vermissen wir das gemeinsame Musizieren schmerzlich.“ Dies so klar wahrzunehmen und künftig mehr zu schätzen, könne man auch als Chance sehen. Sie selbst hat in „Let’s Share Love“ den Wunsch besungen, die Liebe möge sich so exponentiell verbreiten wie das Virus. Welche Gedanken sich hinter „Use Your Time“ oder „No Substitute“ verbergen, lässt sich da schon erahnen.

Corona, resümiert Exner, habe manches deutlicher zum Vorschein gebracht, was ohnehin schon existierte. „Und wir zumindest hatten plötzlich auch die Zeit, uns damit intensiv auseinanderzusetzen.“ Auf welche Art und Weise dies geschah, darauf gibt wohl ein weiterer Liedtitel eine Antwort, der aus Lobos Feder stammt: „Mit Gelassenheit“.

Info: Die CD „Mit Euch“ der Band „Marc & Lobo“ wird in begrenzter Auflage verkauft. Zum Download steht sie zudem bei allen größeren Soundportalen bereit.