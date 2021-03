Bühler Einzelhändler sehen in geplantem Testzentrum eine Möglichkeit für mehr Normalität

Ein Satz fällt jedes Mal, wenn mit Einzelhändlern über das geplante kommunale Corona-Testzentrum in Bühl gesprochen wird: Alles, was hilft, trotz der Pandemie ein wenig Normalität zu ermöglichen, ist willkommen.

Gerade mit Blick auf den Testlauf in Tübingen, wo nach einem negativen Schnelltest Tagestickets ausgegeben werden und eingekauft oder auch ein Kaffee genossen werden kann, wird das Bühler Vorhaben begrüßt. „Wir müssen die Balance finden zwischen dem Gesundheitsschutz und der wirtschaftlichen Existenzwahrung“, sagt Sebastian Böckeler, Co-Vorsitzender der Innenstadtgemeinschaft Bühl in Aktion (Bina).

Die wichtigste Maßnahme sei die Impfung, aber da sich das lange hinziehe, „sind die Tests kein falscher Weg. Immer wieder einen Lockdown zu verhängen, kann nicht die einzige Lösung sein.“ Böckeler sieht in den Tests eine mögliche Grundlage dafür, dass die Kunden wieder in die Stadt kommen können.

Er erhoffe sich aber auch eine deutlich bessere Datenbasis für künftige Entscheidungen. Dann seien zielgerichtetere Maßnahmen möglich. Der Ansatz in Tübingen sei gut und könne auch Branchen wie Gastronomie oder Kino hoffen lassen, die derzeit keinerlei Perspektiven hätten.

Demonstrationen der Einzelhändler positiv aufgenommen

Gemeinsam mit Christoph Engelhardt nahm Böckeler am Mittwochnachmittag am Planungsgespräch für das Testzentrum teil. Es dürfe nicht mit zu viel Bürokratie verbunden sein. „Wir sind gewillt, einen Beitrag zur größtmöglichen Sicherheit zu leisten“, so Engelhardt. „Einfach den Laden zusperren, das ist keine Alternative.“

Auf ihre Situation machten die Bühler Einzelhändler zuletzt auch mit Demonstrationen aufmerksam, und die Positionen darauf seien ausnahmslos positiv gewesen. Andere Städte hätten die Idee aufgenommen: „Der Einzelhandel muss sich wehren und kann nicht alles über sich ergehen lassen.“

Als ungerecht werde empfunden, dass in Supermärkten oft ein großer Andrang herrsche und dort auch Artikel aus dem Fachhandel verkauft würden, sagte Sibylle Engelhardt. Sie wisse aber um das starke Interesse der Bühler Bürger, dass sie ihre Stadt mit der Aufenthaltsqualität und verschiedenen Angeboten wieder zurückhaben wollten: „Bühl soll erhalten bleiben, wie es ist.“

Mehr Normalität oberstes Ziel

Damit dies möglich wird, hält Ralph Pfeiffer Konzepte für geboten, „wie es einfach funktionieren kann“. Das Paradebeispiel sei Tübingen. Vor allem aber eile es, die Situation im Einzelhandel sehr angespannt: „Wir brauchen die Lösung jetzt, nicht in vier Wochen.“ Es müsse alles unternommen werden, um wieder zu mehr Normalität zu kommen und kurzfristig für Entspannung zu sorgen, „und wenn es nur ein Einkauf nach Terminvereinbarung ist oder man wieder auf einen Espresso zum Johannesplatz kann.“

Pfeiffer ist sich sicher, dass es noch Monate dauern wird, bis eine grundlegende Besserung eintritt, „und in der Zwischenzeit müssen wir alle Register ziehen“.

Das sieht Axel Hanold genauso: „Wenn es wie in Tübingen einheitlich funktioniert und die Leute auf freiwilliger Basis in die Verantwortung kommen, für ihre Freiheit etwas zu tun, dann ist das ein guter Weg.“ Es funktioniere nicht, „allgemein totzuschlagen“, es brauche zielgerichtete chirurgische Eingriffe dort, wo sie notwendig seien. Nach einem Jahr der Pandemie könne es langsam eng werden, und als Kaufmann frage man sich: „Wer soll das bezahlen?“

Sebastian Böckeler bekräftigt das: „Wir werden wohl noch lange hohe Inzidenzen haben und brauchen intelligente Lösungen, sonst heißt es: Es geht zu lang und ist zu teuer.“