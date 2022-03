Bühler Einzelhändler wollen nach Corona durchstarten

Die Innenstadtgemeinschaft „Bühl in Aktion“ (Bina) blickt trotz Corona-Pandemie optimistisch in die Zukunft. Der Rückblick auf den gelungenen verkaufsoffenen Sonntag am 13. März bereitete Vorstandsmitglied Catrin Hammig bei der Mitgliederversammlung offensichtlich Freude.

„Tolles Wetter und perfekte Rahmenbedingungen“, meinte sie. „Es war die erste große Veranstaltung des Jahres in der Region. Das war auch schon vor Corona ein Vorteil. Die Leute sind wintermüde und gehen gerne in die Stadt.“

Die Innenstadt war nach Hammigs Auskunft brechend voll. „Die Frequenz in den Läden blieb aber hinter den Erwartungen des Einzelhandels. Dennoch war das eine wichtige Auftaktveranstaltung, die uns ins Gespräch bringt.“

„Die Frequenz war gut“, bestätigte Axel Hanold. „Warum die Leute sich beim Kauf zurückgehalten haben, ist die Frage. Es liegt sicher nicht an der Veranstaltung selbst.“ Christoph Engelhardt berichtete von Besuchern aus dem Murgtal und dem südlichen Ortenaukreis.

Verkaufsoffener Sonntag: Gutes Wetter trieb Menschen nach draußen, weniger in die Geschäfte

Der verkaufsoffene Sonntag habe nachhaltig Werbung für Bühl gemacht. Als Grund für die vergleichsweise geringe Frequenz in den Geschäften sah er das tolle Wetter. „Das hat die Menschen ins Freie gezogen“, meinte er.

Bina-Geschäftsführerin Michaela Kaiser freute sich, dass die Autohäuser am verkaufsoffenen Sonntag wieder dabei waren. Allerdings gibt es ein Problem. Nach einer internen Absprache stellen nur die Autohäuser mit Vertriebslizenz, nicht aber die Werkstätten aus. Weil die Zahl der Vertriebspartner in Bühl sinkt, fehlen inzwischen mehrere Marken, beispielsweise Mercedes und Opel. In der südlichen Hauptstraße gab es am 13. März deshalb keine Autoausstellung. Das soll beim nächsten Mal wieder anders werden.

Wir brauchen diese Unterstützung, weil Corona uns vieles erschwert hat. Sebastian Böckeler, Vorstand Bina

Die Terminplanung bis zum Ende des Jahres steht bereits. Bina-Vorstand Sebastian Böckeler wies auf die sehr gute Zusammenarbeit der Innenstadtgemeinschaft mit der Stadt hin. Das sei nicht in allen Kommunen der Region so. „Wir brauchen diese Unterstützung, weil Corona uns vieles erschwert hat“, sagte er. Das Late-Night-Shopping wird in diesem Jahr nicht stattfinden. In Zeiten der Pandemie könne man mit diesem Angebot nicht sicher planen, meinte Böckeler. „Das ist aber keine generelle Absage an das Format.“

Als nächster Programmpunkt steht der „Zweiradfrühling“ am Samstag, 2. April, auf dem Programm. Er wird gemeinsam mit der Abteilung Klima und Umwelt im Rathaus vorbereitet, die federführend ist. Die Hauptstraße wird an diesem Samstag von 10 bis 14 Uhr zwischen Rathaus und Nordtor gesperrt.

Auch bei der 18. Auflage des Bluegrass-Festivals ist die Bina dabei. Am Samstag, 14. Mai, von 14.30 bis 17 Uhr solle eine Band unplugged an verschiedenen Stellen in der Innenstadt spielen. Der „Kinderspaß“ ist am 2. Juli geplant. Es gibt eine Nachmittagsveranstaltung auf dem Kirch- und Markplatz mit einem breit gefächerten Angebot.

Bauernmarkt und „faire Woche“ im September in Bühl

Am 17. September findet der Bauernmarkt statt. An diesem Samstag wird deshalb die Hauptstraße gesperrt. Gleichzeitig ist dies der Beginn der „Fairen Woche“, an der sich die Bina ebenfalls beteiligt. Die Einzelhändler planen eine Schaufensteraktion. Unter anderem soll faire Mode gezeigt werden. In der Gastronomie gibt es fairen Kaffee.

„Street Food“ war in den vergangenen Jahren in Bühl ein Publikumsmagnet. „Das Angebot gibt es nicht mehr“, berichtete Böckeler. Die Bina hat sich deshalb einen neuen Partner gesucht, der am 15. Oktober den „Bühler Hafenmarkt“ in der Innenstadt präsentieren will. Der ist vom Hamburger Fischmarkt inspiriert und kommt mit Marktschreiern und buntem Programm. Am 6. November ist dann der zweite verkaufsoffene Samstag geplant.