Glaube ist nicht allzu groß

Bühler Fußballfans haben gemischte Gefühle vor dem Start der EM unter Corona-Bedingungen

Der eine trauert den Karten für das erste Spiel der deutschen Elf nach, der andere fiebert mit seinen Kindern der Fußball-Europameisterschaft entgegen: Was in Bühl und Umgebung dieses Turnier an Erwartungen und Hoffung auslöst.