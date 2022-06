Der SV Weitenung erhält von der Stadt einen Zuschuss von rund 51.000 Euro, der ab dem Jahr 2023 in fünf Raten ausgezahlt wird. Das Geld soll zur Finanzierung eines Bauvorhabens dienen: Die Fußballer möchten ihren Hartplatz in ein Kunstrasenspielfeld umwandeln. Außerdem übernimmt die Stadt eine Ausfallbürgschaft in Höhe von 100.000 Euro. Der Gemeinderat hat dem bei vier Gegenstimmen und einer Enthaltung aus der GAL zugestimmt.

Der Zuschuss entspricht 15 Prozent der geplanten Nettoinvestitionskosten, die bei 339.000 Euro liegen. Der Verein plant zur Finanzierung eine Darlehensaufnahme von 100.000 Euro, rechnet mit Zuschüssen vom Badischen Sportbund (90.000 Euro) und von der Stadt sowie 38.000 Euro an Eigenmitteln. Zudem kalkuliert er mit 60.000 Euro an Sponsorengeldern.

Das folgt dem Konzept des SC Eisental, dessen Antrag auf Zuschuss (65.000 Euro) und Ausfallbürgschaft (75.000 Euro) der Gemeinderat im April genehmigt hatte. Laut Vorlage der Stadtverwaltung sind von den angestrebten 60.000 Euro schon fast die Hälfe eingegangen oder zumindest zugesagt. Dabei laufe die Marketingkampagne erst seit wenigen Tagen.

Der Grund für das Vorhaben: Der Tennenplatz ist sanierungsbedürftig. Durch die jahrelange Beanspruchung des Platzes komme immer wieder die Schicht unterhalb der Deckschicht zum Vorschein, was durch die vorhandenen Steine eine erhöhte Verletzungsgefahr bedeute, argumentiert der Verein. Dass immer neues Deckmaterial eingebracht worden sei, habe die Oberfläche verändert und zu flächenhaften Weichbereichen geführt.

Details zum Sportplatz Maße: Beim Umbau bleiben die bisherigen Maße des Platzes (109 Meter lang und 61 Meter breit) erhalten. So kann die vorhandene Einfriedung weiter genutzt werden. Der Verein möchte auch einen Pflegeaufsatz anschaffen, um die Pflege des Kunstrasens selbst übernehmen zu können. „Bei monatlich zwei Pflegegängen wird der Bauhof deutlich entlastet“, urteilt die Stadtverwaltung. Vandalismus: In den Gesamtkosten ist auch eine Zaunanlage für das Feld des verbleibenden Tennenplatzes zu dem vorgesehenen Kunstrasenplatz vorgesehen. Schon seit längerer Zeit gebe es immer wieder Probleme mit Gästen der Badestelle und der Grillstelle. „Teilweise betreten Personen das Feld und werfen mit Flaschen, die zerbersten, oder sind sogar schon mit Fahrzeugen auf dem Sportfeld gefahren, um Driftübungen vorzunehmen“, heißt es in der Verwaltungsvorlage.

Das Abstimmungsverhalten im Gemeinderat kam nicht überraschend. Schon beim Antrag des SC Eisental hatte GAL-Fraktionsvorsitzender Walter Seifermann die Finanzpolitik des Gremiums kritisiert. Jetzt legte er nach. Die Argumente für den Umbau seien inhaltlich nachzuvollziehen, aber die finanzielle Lage der Stadt gebe einen Zuschuss nicht her: „Unser Sparwille ist nicht eisern, sondern eher softeisig. Wenn die Sonne scheint, schmilzt er.“

Die Mensa im Kifaz-Garten, die Sanierung des Windeck-Gymnasiums, ein eventueller Haltepunkt der Stadtbahn in den Bußmatten: „Das muss wahrscheinlich alles auf Pump finanziert werden. Das ist keine seriöse Finanzpolitik.“

Lob für den SV Weitenung

Die Sprecher der anderen Fraktionen verhehlten die schwierige Haushaltslage nicht, verwiesen aber vor allem auf das große Engagement des SV Weitenung: „Wenn ein Verein sich so reinkniet und von eigener Seite finanziert, können wir schlecht sagen, das machen wir nicht“, sagte Pit Hirn (SPD). Er sprach aber auch von den „zwei Seelen in einer Brust“. Dass der Zuschuss auf mehrere Jahre verteilt werde, komme der Stadt entgegen.

Daniel Fritz (CDU) rief dazu auf, auch darauf zu schauen, was ein solcher Zuschuss bringe. Statistiken des Badischen Sportbundes zeigten deutlich: „Die monetäre Unterstützung im Sport rechnet sich und kommt mehrfach zurück.“ Fritz, Ortsvorsteher in Weitenung, nannte ein ordentliches Trainingsgelände eine Notwendigkeit. Mehr als 100 Jugendliche würden im Verein ehrenamtlich betreut, das sei in Stundenlöhnen nicht zu bezahlen.

Die Vorstandschaft des SV Weitenung wolle den Verein weiterentwickeln und attraktiv halten, sagte Jörg Woytal (FW). Dabei sei die Jugendarbeit ein sehr wichtiger Baustein. Durch engagierte Trainer und Jugendleiter lernten Kinder und Jugendliche ein faires Miteinander sowie Ein- und Unterordnung kennen. Für Lutz Jäckel (FDP) war ein ausschlaggebender Punkt, den Zuschuss zeitlich strecken zu können und dass nicht sofort alles auf den Tisch muss.

Dass der Antrag so rasch nach dem aus Eisental komme, stimme ihn weniger glücklich, „auch wenn damit irgendwann zu rechnen war“. Das relativierte Woytal: Die beiden Anträge seien praktisch parallel entwickelt worden, Eisental sei am Ende nur etwas schneller gewesen. Oberbürgermeister Hubert Schnurr (FW) sprach nach der Abstimmung schmunzelnd von einem Jubiläumsgeschenk an den SV Weitenung, der am Pfingstwochenende sein 75-jähriges Bestehen feiert.