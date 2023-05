Wohin steuern die privaten Haushalte und wie sieht es aktuell mit der Wärmewende der gesamten Stadt Bühl aus? Der Bühler Gemeinderat war sich nach dem Bericht der Energieagentur Mittelbaden in seiner jüngsten Sitzung einig, dass es höchste Eisenbahn ist, für die Stadt einen Masterplan aufzustellen.

Derzeit betreibt die Energieagentur erste gezielte Untersuchungen bestimmter Wohnquartiere in in Rastatt, Gaggenau und auch in Unzhurst mit dem Ziel, im Gebäudebestand Klimaneutralität bis 2040 zu erreichen.

Größtes Potenzial im Gebäudebestand

„An jedem Haus zu klingeln und dabei mit den Eigentümern die Energiedaten und daraufhin ein individuelles Konzept erarbeiten, da bewältigen Sie eine gewaltige Herausforderung“, zollte Karl Ehinger (Freie Wähler) der Geschäftsführerin der Energieagentur Mittelbaden Respekt nach deren Bericht.

Das größte Potenzial für die Wärmewende schlummere im Gebäudebestand. „Da kommen anspruchsvolle Jahre auf uns zu. Und wir müssen dafür genau wissen, was für Voraussetzungen wir konkret vor Ort haben. Ich hoffe, dass das in unserem aktuellen Sanierungsgebiet genauso gemacht wird“, bezog sich Ehinger auf das Gebiet Südlicher Stadteingang.

Mit Wärme aus Holz allein seien die Ziele nicht zu erreichen. „Die Frage ist, was für Voraussetzungen gibt es vor Ort. Etwa Freiflächen für Photovoltaik oder Solarthermie, Wärme in der Nähe oder Grundwasser für Geothermie“, zählte der Fraktionsvorsitzende auf.

„Die Neubaugebiet sind nicht das Problem, dort gibt es genaue gesetzliche Vorgaben. Die Wärmeplanung obliegt Martin Andreas vom Referat Klima und Umwelt, der in Gespräch ist mit der Energieagentur und den Stadtwerken“, nannte CDU-Fraktionschef Georg Feuerer den aktuellen Stand in der Verwaltung.

Es gehe In Unzhurst um sogenannte öffentliche Ankergebäude, an deren Wärmekonzept auch umgebende Wohngebiete angeschlossen werden können. „Das ist tatsächlich ein mühsames Haustürgeschäft, denn man muss die Gebäude und die Bewohner dafür kennen“, ging auch Feuerer auf den enormen Aufwand ein.

Biogas in die Gasnetze

„Eins ist für mich klar, die Gasnetze werden nicht verschwinden mit Blick auf Biogas. Das brauchen wir, um eine gewisse Grundwärme zu erzeugen“, meinte Lutz Jäckel (FDP) mit Blick auf eine klimaneutrale Weststadt. Ein Problem sei, dass in den vergangenen Jahren schon viele Heizungen getauscht worden sind.

„Wir müssen jetzt auch überlegen, ob es für die Geppertstraße schon zu spät ist“, gab er zu bedenken. Für Jäckel ist das Thema Geothermie noch nicht gestorben. „Ein versetztes Bohrloch würde mit neuen Messmethoden nicht im Gneis des Schwarzwaldes landen.“

Für Fatalismus keine Zeit

„Warum steht die Wirtschaftlichkeit bei den Erneuerbaren immer im Vordergrund“, fragte auch Karl Ehinger. Eine normale Heizung sei das schließlich nie. „Für Fatalismus haben wir keine Zeit, wir müssen es anpacken.“ Auch er sieht in der Geothermie Chancen zumal es mittlerweile weitaus bessere dreidimensionale Messungen für den Untergrund gebe.

Trendwende wird kostspielig

Walter Seifermann (GAL) machte deutlich: „Seit drei Bundesregierungen, also zwölf Jahren, treten wir bei dem Thema auf der Stelle. Fakt ist, es wird auf jeden Fall viel Geld kosten und wir sollten viel fördern, nicht nur PV-Anlagen. Wir hätten das alles schon vor 20 Jahren machen können und müssen“, bilanzierte Seifermann.

Auch er plädierte für ein entsprechendes Wärmekonzept im Sanierungsgebiet Südlicher Stadteingang. „es geht auch um kleine Anlagen. Warum steht dabei immer die Frage im Raum, ob sich das rentiert? So eine Anlage auf dem Dach sollte einfach schick werden und nicht das dicke Auto auf dem Hof“, ging er auf die Trendwende ein.

Die Schlagzahl ist zu gering

„Das Tempo, die Schlagzahl, ist nach vier Jahren Klimanotstand zu gering. Da geht in Bühl einfach zu wenig, es ist ein Desaster, ich erwarte endlich eine Co2-Bilanz und PV-Anlagen auf allen Dächern. Seit 2019 ist da beim Kindergarten Sonnenschein noch immer nichts geschehen. Wir müssen bei der Energiewende schneller werden und endlich die Hose wackeln lassen“, wetterte Walter Seifermann Richtung Verwaltung.

Klimabeirat soll Vorschläge machen

Der Klimabeirat sollte konkrete Vorschläge einbringen und dadurch mehr Einfluss auf den Gemeinderat bekommen. „Wir sollten den Beirat mit einbeziehen und nicht zum Alibi-Gremium machen“, führte Jäckel weiter aus. Auch SPD-Fraktionschef Pit Hirn pflichtete bei: „Wir sollten den Klimabeirat mehr einbeziehen in unsere Arbeit, denn die Aufgaben sind sehr groß.“

„Der Beirat soll die wichtigsten klimarelevanten Themen Anfang des Jahres formulieren und klären, was er dazu beisteuern soll. Dann ist er kein Ersatzbeschluss-Gremium mehr“, ergänzte Thomas Wäldele (GAL). Im Anschluss wurde die verstärkte Zusammenarbeit zwischen Klimabeirat den Gemeindegremien einstimmig beschlossen.