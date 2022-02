Bühler Hexen planen kleines Programm zur Fastnacht

Die Bühler Hexen lassen sich das Feiern nicht vermiesen: Für die Fastnachtssaison haben sie ein kleines Programm zusammengestellt, das etwas Leben in die Stadt bringen soll. Und fürs kommende Jahr planen sie Großes.

Was möglich ist, soll auch geschehen: Nach dieser Devise haben die Bühler Hexen für die Fastnachtstage ein zwar abgespecktes, aber immerhin ein närrisches Programm auf die Beine gestellt.

Der Schmutzige Donnerstag ist der Feiertag der Zunft. Und den möchte sie auch begehen, wenn auch in einer etwas anderen Form als gewohnt. Von der Hexengasse in der Schwanenstraße hat sich die Zunft nach den Worten von Gernot Baumann gedanklich verabschiedet. Zwar sei bei etwaigen Änderungen der Corona-Auflagen noch etwas möglich, aber der zu erwartende Aufwand etwa durch Zugangskontrollen wäre wohl zu hoch, meint der Zunftmeister.

Dennoch werde der „Schmutzige“ nicht ganz ohne traditionelle Elemente auskommen müssen. „Wir holen uns die Krawatte des Oberbürgermeisters“, versichert Baumann schmunzelnd, und an manchen Stellen der Innenstadt werden die mal schrägen, mal geraden, aber immer mitreißenden Töne der Hexenmusik erklingen.

Zu Fastnacht: Bühler Hexen planen Auftritte auf dem Kirch- und Johannesplatz

Mit Genehmigung der Stadtverwaltung werde es Auftritte auf dem Johannesplatz und dem Kirchplatz geben. Auch den Sponsoren und Freunden der Hexen werde die musikalische Aufwartung gemacht. „Wir werden in zwei kleinen Gruppen unterwegs sein, latschen durch die Stadt und rufen Helau in die Läden hinein“, sagt Baumann – das närrische Leben muss sich Corona wegen draußen vor der Tür abspielen.

Das können am Freitag und Samstag auch sehr viele Türen werden. Über die Homepage buehlerhexen.de können exklusive Konzerte von zehn bis 15 Minuten gebucht werden, allerdings nur in der Kernstadt. „Willsch an Fastnacht Du frohlocke, lass bei Dir die Hexe rocke“, lautet das Motto.

Es ist ein närrisches Benefizkonzert: Spenden fließen einem regionalen guten Zweck zu. Für den Fastnachtssonntag sind die Hexen nach Karlsruhe eingeladen, wo auf dem Messplatz „‘s Karlsruher Umzügle“ steigen soll: Fußgruppen ziehen unter Corona-Bedingungen hufeisenförmig über den umzäunten Messplatz. „Wir werden mit zwei kleinen Gruppen dabei sein“, kündigt Baumann an.

Apropos klein: Auch die Kinderhexen wollen sich zeigen. Sie planen am Mittwochnachmittag, 23. Februar, dem Tag des (abgesagten) Sternmarschs Tanzvorführungen unter anderem auf dem Johannesplatz und beim Narrenbrunnen auf dem Kirchplatz.

Alt-Bühler Wirtschaftsfastnacht fällt aus

Komplett verzichtet wird auf die Alt-Bühler Wirtschaftsfastnacht, die sonst unter der Regie des Fördervereins der Bühler Hexen läuft. Dabei wäre sie unter Auflagen möglich gewesen: „Wir haben lange überlegt, uns aber dagegen entschieden“, sagt Hans-Martin Trefzger, der stellvertretende Vorsitzende des Fördervereins, „aber die Fastnachtsvereine mussten ihre Saalfastnacht absagen, und da wollten wir nicht ausscheren. Deshalb haben wir uns zur Absage durchgerungen.“ Dass es einen Markt dafür gegeben hätte, wie bei der Hexengasse auch, da sei er sich sicher.

Umso größer ist bereits die Vorfreude auf die Fastnachtssaison 2023. Denn es wird einiges nachzuholen geben. In der jetzt nur auf Sparflamme köchelnden Saison wären 22 Jahre Alt-Bühler Wirtschaftsfastnacht und 60 Jahre Hexenball zu feiern gewesen, im vergangenen war das Jubiläum 66 Jahre Bühler Hexen ins Pandemie-Wasser gefallen. Die Bühler Hexen wären aber nicht die Bühler Hexen, wenn sie das einfach abhaken würden: „Das feiern wir dann nächstes Jahr groß, schön und breit“, sagt Hans-Martin Trefzger.