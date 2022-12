Am Ende des Gesprächs sagt Hubert Klöpfer: „Wenn ich wieder einmal in Bühl bin, müssen wir uns unbedingt in den ‘Schwanen’ setzen und über Lyrik und Literatur unterhalten“.

Das verspricht nicht nur einen Ausflug in eine Zeit, in der die „Schwanengesängen“ kulturelle Maßstäbe setzten und Künstler wie Paul Güde die Schatztruhe der (alemannischen) Poesie öffneten, es verspricht auch einen literarischen Genuss. Denn der aus Bühl stammende Tübinger Verleger weiß über sein Metier kenntnisreich und geschliffen zu sprechen.

Sein Metier, das ist seit einigen Jahren auch ein Gedichtekalender, den er in der Kröner Edition Klöpfer herausgibt. Es ist alles andere als ein alltäglicher Kalender. Bilder sucht man vergebens, und doch ist auch der neue Kalender wieder ein optisches Glanzstück. Dazu macht es Klöpfers Handschrift, und das ist wortwörtlich zu nehmen.

Kalender enthält 25 handgeschriebene Gedichte

Er hat die 25 Gedichte – zwei für jeden Monat plus eines auf dem Deckblatt – von eigener Hand aufs Papier gebracht. Das hat eine fast schon kalligrafische Anmutung.

Die Lust am Schreiben kommt schon auf, wenn ich die Tinte aufnehme. Hubert Klöpfer Verleger

Im Sommer hat Klöpfer bei einer Ausstellung in Reutlingen erzählt, wie er in der Bühler Grundschule zu schreiben lernte, beim Fräulein Grimmer, das den Linkshänder Hubert zum Rechtshänder umkonditionierte, von der drei minus in Schönschrift beim Fräulein Habermehl, von seiner späteren Begeisterung für starke, charakteristische Handschriften, der Faszination, Gedichte in der Handschrift des Dichters zu lesen, von der Lust am Schreiben, „die bei mir schon dann aufkommt, wenn ich das feine Papier in Bereitschaft lege, das Tintenfässle aufdreh’, die Tinte aufnehme...“

Seine Ursprünge hat der Kalender in der Freiburger Salzstraße. Dort hatte Buchhändler Thomas Bader ausgewählte Gedichte handschriftlich zu Papier gebracht und im Schaufenster platziert. Das gefiel Klöpfer so sehr, dass er Bader vor etwas mehr als 15 Jahren zu einem gemeinsamen Gedichtekalender überredete.

Nach Baders Tod, kurzem Zögern und viel Zuspruch setzte er die Reihe alleine fort. Seit dem vergangenen Jahr hat er sie leicht modifiziert. Klöpfer wählt die Gedichte nicht mehr allein aus. Er holt sich Anregungen von Menschen, von deren Liebe zu Lyrik oder Literatur er weiß und mit denen er eng bekannt oder befreundet ist. Sie suchen Gedichte für den Kalender aus. In der aktuellen Ausgabe gehören dazu etwa die Schriftstellerin und Literaturkritikerin Thea Dorn und der Schauspieler Ulrich Tukur.

Auch Gedichte von Barbara Laskowski aus Bühl im Kalender

Klöpfer nimmt ihre Auswahl aus Aufforderung, sich intellektuell damit auseinanderzusetzen. Mit dem folgenden und von ihm selbst ausgewählten Gedicht tritt er in einen Diaog zwischen den einzelnen Werken ein. So setzt er dem von der Verlegerin Anya Schutzbach genannten Gedicht „Morfin“ von Emmy Hennings Theodor Fontanes „Trost“ entgegen.

In einer Doppelfunktion hat Barbara Laskowski aus Bühl beigetragen. Das zweite Juli-Kalenderblatt ziert ihr bislang noch unveröffentlichtes Gesicht „aussicht“ aus dem Jahr 2021. Für den Dezember wiederum hat sie Rilkes „Der Abend kommt von weit gegangen“ ausgewählt. Mörike und Fontane treffen hier auf Walle Sayer und Christine Langer. Die zeitgenössische Lyrik lebt, und sie hat eine Zukunft.

Wie will man Auschwitz verarbeiten, wenn nicht über Gedichte und Lyrik? Hubert Klöpfer Verleger

Adorno ist für Hubert Klöpfer längst widerlegt. Nach Auschwitz Gedichte zu schreiben, sei barbarisch hatte der Frankfurter Großdenker postuliert. „Wie will man Auschwitz verarbeiten, wenn nicht über Gedichte und Lyrik?“, hält Klöpfer dagegen. „Paul Celan hat mit der ‘Todesfuge’ die richtige Antwort gegeben.“